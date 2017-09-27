Интернет и digital

В интернете появились данные о 5,7 млн клиентов страховых компаний

Мошенники продают информацию не только о полисах, но и персональные данные

На открытых пиратских форумах в интернете для приобретения доступны 5,7 млн записей данных россиян, клиентов страховых компаний. Об этом говорится в исследовании разработчика систем информационной безопасности «МФИ софт».

Всего компания обнаружила на форумах 34 базы данных, актуальные на 2016-2017 гг. Две трети информационного массива касаются информации о полисах автострахования. Она также включает полные данные о клиентах, причем не только персональную информацию, но и данные об автомобиле, историю страховых сделок и копии документов. Чаще всего в базах встречаются данные о жителях Московской и Ленинградской областей.

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