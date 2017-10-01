Новый iPhone 8 продается в России так же, как предыдущая модель

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Продажи iPhone 8 в странах «первой волны» (их около 50 - среди них, в частности, Австралия, Великобритания, Бельгия, Канада, США, Германия, Франция) - начались 22 сентября, за неделю до российских
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи iPhone 8 и 8 Plus, отличающегося большей диагональю дисплея и двойной камерой, начались в России в пятницу, 29 сентября. Длинных очередей и ажиотажного спроса на новинку не было. Ажиотажа и не предвиделось — он может сопровождать появление более ожидаемого iPhone X, который выйдет на рынок ближе к новогодним праздникам, считает представитель МТС Дмитрий Солодовников.
Пока динамика продаж такова, что за первые выходные в России будет продано примерно столько же iPhone 8 и iPhone 8 Plus, сколько моделей iPhone 7 и 7 Plus и годом ранее, то есть около 25 000-30 000 устройств. Об этом говорит сотрудник одного из ритейлеров. Продажи нового iPhone в первые дни - на прошлогоднем уровне, подтверждают сотрудники двух других. Продажи iPhone 8 в re:Store сопоставимы c продажами iPhone 7 в прошлом году в первый уикенд, говорит представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. При этом есть еще отложенный спрос на iPhone X, продажи которого начнутся в ноябре, отмечает она.
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России без ажиотажа. В 9.45 утра корреспондент «Ведомостей» насчитал чуть больше двух десятков человек, собравшихся у входа в магазин reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Продажи новинок от Apple начались в reStore ровно в 10.00. Первая девушка, купившая iPhone 8, занимала очередь со вчерашнего утра, рассказала она соседям по очереди еще до открытия магазина
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Евгений Разумный / Ведомости
Первая партия iPhone 8 и 8 Plus, завезенная в Россию, насчитывает 40 000 смартфонов – на старте продаж iPhone 7 в прошлом году такую же партию распродали за неделю, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На фото покупатели новинок в reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Желающие купить iPhone 8 в ГУМе отмечались в электронной очереди, хотя, по сути, она не понадобилась – покупателей оказалось не так много
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Евгений Разумный / Ведомости
Традиционно продажи каждой новой модели в сети reStore (входит в Inventive Retail Group) выше, чем продажи предыдущей модели, говорит ее представитель Людмила Семушкина
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Евгений Разумный / Ведомости
По словам Семушкиной, iPhone 8 будет продано больше, чем iPhone 7 в прошлом году. Предзаказ хороший, лучше, чем ожидался, добавляет она. На фото одна из первых покупателей iPhone 8 в reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
iPhone 8 c памятью 64 Гб и 256 Гб стоит 56 990 руб. и 68 990 руб., 8 Plus с той же памятью - 64 990 руб. и 76 990 руб. На фото магазин reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Магазин reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Магазин reStore в ГУМе
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Евгений Разумный / Ведомости
Магазин reStore в ГУМе
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Максим Стулов / Ведомости
В C-store на Тверской (ритейлер «Связного», торгующий техникой Apple) очереди не было ни до открытия, ни после
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Максим Стулов / Ведомости
За час-полтора никто в C-store iPhone 8 так и не купил, заметил корреспондент «Ведомостей»
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Максим Стулов / Ведомости
Несколько человек в C-store за первый час продаж поинтересовались новинкой
13/26
Максим Стулов / Ведомости
Покупатели, как и годом ранее с iPhone 7 и iPhone 7 Plus, оформили несколько тысяч предзаказов на новинки за первый уикенд с момента старта, рассказывает представитель «Связного» Сергей Тихонов. Сколько аппаратов было заказано, Тихонов не уточнил
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Максим Стулов / Ведомости
В этом году представители ритейлеров и сотовых операторов также отмечают, что впервые наибольшим спросом пользуется модель iPhone c более широким (5,5 дюйма) дисплеем 8 Plus
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Андрей Гордеев / Ведомости
В момент открытия в магазине «Билайн» на Тверской наплыва посетителей не наблюдалось
16/26
Андрей Гордеев / Ведомости
За три часа в «Билайне» покупателей iPhone корреспондент «Ведомостей» так и не обнаружил
17/26
Андрей Гордеев / Ведомости
В «Евросети» по соседству покупателей тоже не было
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Андрей Гордеев / Ведомости
iPhone 8 в «Евросети» можно приобрести в беспроцентную рассрочку на два года. Правда, гарантия на телефон длится всего год
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Валерий Кодачигов
В ЦУМе очереди за iPhone 8 корреспондент «Ведомостей» тоже не заметил
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Валентин Катков для Ведомостей
В Петербурге старт продаж тоже прошел без очередей. В reStore в торговом центре «Галерея» у входа в 10.00 собралось восемь человек, оценил корреспондент «Ведомостей»
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Валентин Катков для Ведомостей
Первые два покупателя радуются новеньким iPhone 8 Plus в петербургском reStore
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Валентин Катков для Ведомостей
В первые часы продаж новинки в reStore в петербургской «Галерее» приобрели несколько человек
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Валентин Катков для Ведомостей
«Хочется понять, чем же 8-я модель все-таки отличается от предыдущей», – расспрашивал один из посетителей продавца
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Валентин Катков для Ведомостей
Покупатели заказывают меньше iPhone 8 и 8 Plus (предзаказ на них начался в прошлую пятницу), рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких сотовых ритейлеров. Предзаказ в этом году примерно вдвое ниже, чем на iPhone 7 и 7 Plus год назад, утверждает один из них
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в первой партии в Россию было завезено 40 000 iPhone 8 и 8 Plus, из которых за неполные первые выходные будет продано около 20 000. В отличие от прошлогоднего старта продаж iPhone 7 дефицита новой модели не наблюдается, утверждает Муртазин. Часть покупателей ждет iPhone X, часть переключилась на подешевевшие iPhone 7, а кто-то — на смартфоны других производителей, считает он.
В интернет-магазине Apple iPhone 8 c памятью 64 Гб и 256 Гб стоит 56 990 руб. и 68 990 руб. соответственно, 8 Plus с той же памятью — 64 990 руб. и 76 990 руб. iPhone X, российские продажи которого начнутся 3 ноября, с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб — 91 990 руб.
Продажи iPhone 8 в странах «первой волны» (их около 50 - среди них, в частности, Австралия, Великобритания, Бельгия, Канада, США, Германия, Франция) начались 22 сентября, за неделю до российских. Спрос на новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus не слишком высок, но это может быть позитивным знаком для Apple, сообщал ранее телеканал Fox Business со ссылкой на экспертов. В частности, аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти отметила, что любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х.
Ранее представители нескольких электронных ритейлеров рассказывали «Ведомостям», что предзаказ на iPhone 8 в России, начавшийся 22 сентября, меньше, чем предзаказ на iPhone 7. По словам одного из них, новых iPhone было заказано вдвое меньше. Собеседники «Ведомостей» объясняли это, в частности, тем, что сейчас внимание покупателей сфокусировано на iPhone X. В спросе на iPhone проявляется определенная цикличность — интерес к iPhone 6s, выпущенному в 2015 г., был ниже, чем к модели 6, спрос на iPhone 7 2016 г., в свою очередь, был выше, чем на 6s, рассказывал один из них.
Также сотрудники ритейлеров, опрошенные на прошлой неделе, рассказывали, что в ходе предзаказа лидирует более дорогой iPhone 8 Plus. Самой популярной моделью за неполный уикенд в «Связном» стала модель iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб, рассказывает Тихонов, 8 Plus с такой же пямятью — на втором месте. Сразу на старте лучше продавались iPhone 8 Plus, но за субботу спрос выровнялся и теперь 8 и 8 Plus продаются практичеки половина на половину, говорит Семушина. В первые неполные выходные наибольшим спросом пользовался iPhone 8 64 Гб, утверждает представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.
Покупки iPhone 8 и 8 Plus распределились почти поровну, отмечает Солодовников. Стратегически верным стало решение Apple выпустить смартфоны с памятью только 64 Гб и 256 Гб, считает он. Те, кому раньше не хватало 32 Гб, а 128 Гб было слишком много, теперь могут купить 64 Гб, те, кому недостаточно 128 Гб, покупают 256 Гб, рассуждает Солодовников.
В «М.видео» большинство покупателей предпочитает iPhone 8 Plus - на них приходится более 60% продаж, говорит представитель ритейлера Валерия Андреева.
Представитель Apple отказался от комментариев.
Презентация новинок от Apple
Marcio Jose Sanchez / AP
Тим Кук начал презентацию новинок с Apple watch. Дисплей на часах - это антенна. Она совместима с сетями LTE и UMTS, sim-карта электронная. Теперь вы можете оставить iPhone, а сами отправиться на пробежку, заявил Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple
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Apple
Журналисты WSJ отметили, что если в прошлом году ролик об Apple Watch был сосредоточен на фитнесе, то теперь в нем говорится о многообразии пользователей
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Apple
Часы будут оставаться на связи всегда, а не только когда они подключены к WiFi, констатировал Уильямс
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Marcio Jose Sanchez / AP
Новинка Apple TV – разрешение 4K с расширением динамического диапазона (HDR)
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Еще одна новинка, которой все ждали, – аниэмоджи (анимированные эмодзи)
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Apple
Филл Шиллер, старший вице-президент Apple, показал новый iPhone8. По его словам, у нового iPhone новый, исключительный процессор - A11 Bionic, 6 ядер. «Самый мощный мобильный процессор в отрасли. По сути, это означает, что ваш новый iPhone будет работать быстро. Очень быстро. Быстрее, чем все предыдущие модели».
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Две модификации – 64 и 256 ГБ, экран 4,7 и 5,5. Стоимость $699 и $799. В продаже в США новинки появятся с 19 сентября
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У iPhone 8 аппаратная функция дополнительной адаптивной подсветки лица на портрете - Portrait Lighting
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Двойная камера новинки – 12 мегапикселей с улучшенной чувствительностью. У iPhone два объектива: максимальная диафрагма 1,8 и 2,8 с оптической стабилизацией
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Marcio Jose Sanchez / AP
У iPhone X (произносится «Айфон тен») – самый широкий среди всех iPhone дисплей: его диагональ составит 5,8 дюйма (у предыдущих iPhone она не превышала 5,5 дюйма). Также Х - первый смартфон Apple с OLED-дисплеем улучшенной контрастности и разрешения. Аппарат получил сдвоенную камеру с разрешением 12 Мп. Эта модель без кнопки
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iPhone X способен снимать и воспроизводить видео 4К, 60 кадров в секунду с программно-аппаратной оптимизацией. Спортивный режим - Full HD на 240 кадрах в секунду
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В продаже iPhone X появится 3 ноября 2017 г. Цены на устройство будут начинаться от $999 - за iPhone с памятью 64 Гб. На сайте Apple уже появились ориентировочные цены на базовые модели в России. IPhone 8 с памятью 64 Гб будет стоить 56 990 руб., с памятью 256 Гб — 68 990 руб. Модель 8 Plus с объемом память 64 Гб обойдется в 64 990 руб., 256 Гб — 76 990 руб. iPhone X с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб — 91 990 руб.
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Стандарт, при помощи которого будет заряжаться новый смартфон, – Qi (произносится как «чи»). Беспроводные зарядки этого стандарта есть во многих магазинах и ресторанах США
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Чтобы разблокировать новый iPhone, будет достаточно в него посмотреть. Apple представил новую технологию идентификации - Face ID. Она работает даже в темноте. Обещано, что нейросеть Face ID узнает пользователя и в очках, и в шапке, и под гримом, и с бородой. Правда, первая попытка Крейга Федериги (старший вице-президент по разработке ПО) разблокировать iPhone X с помощью лица не удалась
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Marcio Jose Sanchez / AP
В начале и конце презентации Тим Кук вспоминал Стива Джобса. По его словам, Джобс гордился бы командой. В конце шоу Кук попросил команду разработчиков встать
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Justin Sullivan / Getty Images
Презентация новинок Apple прошла в только что открывшемся концертном зале имени Стива Джобса. Он находится в новом кампусе компании – Apple Park в Купертино (Калифорния)