Новый iPhone 8 продается в России так же, как предыдущая модель

Продажи iPhone 8 и 8 Plus, отличающегося большей диагональю дисплея и двойной камерой, начались в России в пятницу, 29 сентября. Длинных очередей и ажиотажного спроса на новинку не было. Ажиотажа и не предвиделось — он может сопровождать появление более ожидаемого iPhone X, который выйдет на рынок ближе к новогодним праздникам, считает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Пока динамика продаж такова, что за первые выходные в России будет продано примерно столько же iPhone 8 и iPhone 8 Plus, сколько моделей iPhone 7 и 7 Plus и годом ранее, то есть около 25 000-30 000 устройств. Об этом говорит сотрудник одного из ритейлеров. Продажи нового iPhone в первые дни - на прошлогоднем уровне, подтверждают сотрудники двух других. Продажи iPhone 8 в re:Store сопоставимы c продажами iPhone 7 в прошлом году в первый уикенд, говорит представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. При этом есть еще отложенный спрос на iPhone X, продажи которого начнутся в ноябре, отмечает она.

Представитель «Связного» Сергей Тихонов считает, что по итогам первых выходных спрос на iPhone 8 в его розничной сети окажется не ниже, чем на iPhone 7 в прошлом году.

За первые шесть часов продажи нового iPhone 8 и iPhone 8 Plus в «Евросети» превысили продажи предыдущей модели на 32% за аналогичное время в 2016 г., сообщила пресс-служба «Евросети».

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в первой партии в Россию было завезено 40 000 iPhone 8 и 8 Plus, из которых за неполные первые выходные будет продано около 20 000. В отличие от прошлогоднего старта продаж iPhone 7 дефицита новой модели не наблюдается, утверждает Муртазин. Часть покупателей ждет iPhone X, часть переключилась на подешевевшие iPhone 7, а кто-то — на смартфоны других производителей, считает он.

В интернет-магазине Apple iPhone 8 c памятью 64 Гб и 256 Гб стоит 56 990 руб. и 68 990 руб. соответственно, 8 Plus с той же памятью — 64 990 руб. и 76 990 руб. iPhone X, российские продажи которого начнутся 3 ноября, с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб — 91 990 руб.

Продажи iPhone 8 в странах «первой волны» (их около 50 - среди них, в частности, Австралия, Великобритания, Бельгия, Канада, США, Германия, Франция) начались 22 сентября, за неделю до российских. Спрос на новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus не слишком высок, но это может быть позитивным знаком для Apple, сообщал ранее телеканал Fox Business со ссылкой на экспертов. В частности, аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти отметила, что любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х.

Ранее представители нескольких электронных ритейлеров рассказывали «Ведомостям», что предзаказ на iPhone 8 в России, начавшийся 22 сентября, меньше, чем предзаказ на iPhone 7. По словам одного из них, новых iPhone было заказано вдвое меньше. Собеседники «Ведомостей» объясняли это, в частности, тем, что сейчас внимание покупателей сфокусировано на iPhone X. В спросе на iPhone проявляется определенная цикличность — интерес к iPhone 6s, выпущенному в 2015 г., был ниже, чем к модели 6, спрос на iPhone 7 2016 г., в свою очередь, был выше, чем на 6s, рассказывал один из них.

Также сотрудники ритейлеров, опрошенные на прошлой неделе, рассказывали, что в ходе предзаказа лидирует более дорогой iPhone 8 Plus. Самой популярной моделью за неполный уикенд в «Связном» стала модель iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб, рассказывает Тихонов, 8 Plus с такой же пямятью — на втором месте. Сразу на старте лучше продавались iPhone 8 Plus, но за субботу спрос выровнялся и теперь 8 и 8 Plus продаются практичеки половина на половину, говорит Семушина. В первые неполные выходные наибольшим спросом пользовался iPhone 8 64 Гб, утверждает представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.

Покупки iPhone 8 и 8 Plus распределились почти поровну, отмечает Солодовников. Стратегически верным стало решение Apple выпустить смартфоны с памятью только 64 Гб и 256 Гб, считает он. Те, кому раньше не хватало 32 Гб, а 128 Гб было слишком много, теперь могут купить 64 Гб, те, кому недостаточно 128 Гб, покупают 256 Гб, рассуждает Солодовников.

В «М.видео» большинство покупателей предпочитает iPhone 8 Plus - на них приходится более 60% продаж, говорит представитель ритейлера Валерия Андреева.

Представитель Apple отказался от комментариев.

