Предзаказ на новый iPhone в России ниже прошлогоднего

Продажи iPhone 8 в странах «первой волны» начались 22 сентября David Paul Morris / Bloomberg

Покупатели заказывают меньше iPhone 8 и 8 Plus (предзаказ на них начался в прошлую пятницу), рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких сотовых ритейлеров. Предзаказ в этом году примерно вдвое ниже, чем на iPhone 7 и 7 Plus год назад, утверждает один из них. В 2-2,5 раза ниже, в зависимости от розничной сети, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Количество заказанных аппаратов собеседники «Ведомостей» назвать затруднились.

Первая партия iPhone 8 и 8 Plus, завезенная в Россию, насчитывает 40 000 смартфонов - на старте продаж iPhone 7 в прошлом году такую же партию распродали за неделю, вспоминает Муртазин. Теперь же iPhone 8, скорее всего, будут продаваться две - две с половиной недели, говорит он, ссылаясь на прогнозы ритейлеров. «Часть покупателей ждет появления iPhone X, а часть не хочет покупать iPhone 8 в старом дизайне - такие пользователи начали активно приобретать подешевевшие iPhone 7», - отмечает Муртазин.

С доводами аналитика согласен сотрудник одного из ритейлеров. В спросе на iPhone проявляется определенная цикличность — интерес к iPhone 6s, выпущенному в 2015 г., был ниже, чем к модели 6, спрос на iPhone 7 2016 г., в свою очередь, был выше, чем на 6s, рассказывает он.

iPhone 8 и 8 Plus появятся в продаже в России 29 сентября. iPhone 8 c памятью 64 Гб и 256 Гб будут стоить 56 990 руб. и 68 990 руб., 8 Plus с той же памятью - 64 990 руб. и 76 990 руб. iPhone X, российские продажи которого начнутся 3 ноября, с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб - 91 990 руб.

Продажи iPhone 8 в странах «первой волны» (их около 50 — среди них, в частности, Австралия, Великобритания, Бельгия, Канада, США, Германия, Франция) начались 22 сентября. Спрос на новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus не слишком высок, но это может быть позитивным знаком для Apple, сообщал ранее телеканал Fox Business со ссылкой на экспертов. В частности, аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти отметила, что любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х.

Снижение интереса к новому iPhone и предзаказа по сравнению с прошлым годом отмечают не все ритейлеры. Например, в «М.видео» в первый день предзаказа заказы на iPhone 8 и iPhone 8 Plus превысили показатели предыдущей линейки почти вдвое, утверждает представитель розничной сети Валерия Андреева. Покупатели, как и годом ранее с iPhone 7 и iPhone 7 Plus, оформили несколько тысяч предзаказов на новинки за первый уикенд с момента старта, рассказывает представитель «Связного» Сергей Тихонов. Сколько аппаратов было заказано, Андреева и Тихонов не говорят.

Традиционно продажи каждой новой модели в сети re:Store (входит в Inventive Retail Group) выше, чем продажи предыдущей модели, говорит ее представитель Людмила Семушина. Она ожидает, что iPhone 8 будет продано больше, чем iPhone 7 в прошлом году. Предзаказ хороший, лучше, чем ожидался, добавляет Семушина.

Представители ритейлеров и сотовых операторов также отмечают, что впервые наибольшим спросом пользуется модель iPhone c более широким (5,5 дюйма) дисплеем 8 Plus. В «М.видео» на модели с диагональю 5,5 дюйма приходится около 55-60% заказов, говорит Андреева. 48% предзаказов в «Вымпелкоме» приходится на iPhone 8, 52% - на iPhone 8 Plus, отмечает его представитель Анна Айбашева. Самая популярная модель предзаказа - iPhone 8 64 GB «серый космос», с небольшим отставанием от него идет предзаказ на iPhone 8 Plus 256 GB такого же цвета, рассказывает она. iPhone 8 Plus в «Связном» предзаказывают чаще, чем iPhone 8, говорит Тихонов. Популярность iPhone 8 Plus он объясняет в том числе ростом спроса на широкоэкранные смартфоны (фаблеты) в целом. За первые семь месяцев 2017 г. в России было куплено на 48% больше фаблетов, чем годом ранее, к ним относится 58% реализованных в России смартфонов, посчитал он.

Правда, большим спросом модель с большей диагональю экрана пользуется не везде. Предзаказы на iPhone 7 и 7 Plus распределялись в соотношении 59% и 41%, а сейчас у iPhone 8 56%, у iPhone 8 Plus - 44%, то есть большим спросом пока пользуется модель с меньшей диагональю, в свою очередь отмечает представитель «Евросети» Александра Перцева.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Самой популярной моделью в «Эльдорадо» стал iPhone 8 с памятью 64 Гб цвета «серый космос», говорит представитель ритейлера Юлия Завьялова.

Презентация новинок