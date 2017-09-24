Эксперты увидели в низком спросе на iPhone 8 позитивный знак для Apple

Спрос на новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus, поступившие в продажу в некоторых странах, не слишком высок, но это может быть позитивным знаком для Apple, сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на экспертов.

Так, аналитик банковского холдинга Morgan Stanley Кэти Хуберти отмечает, что любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х. «С финансовой точки зрения это наилучший исход», — считает она.

Акции Apple Inc. завершают неделю самым существенным падением за 17 месяцев. Их стоимость на торгах в пятницу снизилась на 1,6%. Рыночная капитализация компании на этой неделе уменьшилась более чем на $43 млрд.

Apple 12 сентября представила iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х. В России iPhone 8 и iPhone 8 Plus будут доступны с 29 сентября по цене от 56 990 руб., iPhone Х появится в продаже 3 ноября (от 79 990 руб.).