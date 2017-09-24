Старт продаж iPhone 8 прошел без очередей
Покупатели не спешат за новинками в ожидании iPhone Х
Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали 22 сентября (на фото Нью-Йорк). В России официальные продажи стартуют 29 сентября
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В список стран «первой волны» вошли Австралия, Великобритания, Бельгия, Канада, США, Германия, Франция и другие, всего 50 стран. На фото Apple Store в Токио
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Спрос на новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus не слишком высок, но это может быть позитивным знаком для Apple, сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на экспертов. На фото Apple Store в ОАЭ
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Так, аналитик банковского холдинга Morgan Stanley Кэти Хуберти отмечает, что любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х. На фото Сан-Франциско
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Акции Apple Inc. завершают неделю самым существенным падением за 17 месяцев. Их стоимость на торгах в пятницу снизилась на 1,6%. Рыночная капитализация компании на этой неделе уменьшилась более чем на $43 млрд
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Apple 12 сентября представила iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х. В России iPhone 8 и iPhone 8 Plus будут доступны с 29 сентября по цене от 56 990 руб., iPhone Х появится в продаже 3 ноября (от 79 990 руб.)
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Apple Watch 3 появятся в России также 29 сентября
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