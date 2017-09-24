Персональные технологии

Старт продаж iPhone 8 прошел без очередей

Покупатели не спешат за новинками в ожидании iPhone Х
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