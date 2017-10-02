"Городской центр размещения рекламы" ждет реорганизация
Суд запретил ему заключать новые договоры с операторами
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В этом году комитет по печати и взаимодействию со СМИ провел конкурс на размещение наружной рекламы, договоры с операторами наружной рекламы по итогам конкурса заключал ГЦРР
Евгений Егоров / Ведомости
Тринадцатый арбитражный суд отказал Комитету имущественных отношений (КИО) и ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) в удовлетворении иска к Петербургскому управлению Федеральной антимонопольной службы. В январе 2017 г. управление признало, что комитет неправомерно наделил ГЦРР полномочиями органа власти, в том числе на осуществление контроля за размещением объектов наружной рекламы.
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