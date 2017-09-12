«Руан», проигравший конкурс на четыре лота наружной рекламы, пошел в суд

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













«Руан» недоволен результатом торгов Евгений Егоров / Ведомости

Оператор наружной рекламы «Руан» подал четыре иска к петербургскому комитету по печати и взаимодействию со СМИ, говорится на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Комитет, несмотря на запрет ФАС, провел торги на размещение наружной рекламы, разыгрывались 23 лота, окончательные итоги подведены 24 августа. «Руан» подал заявки на шесть лотов, но выиграл только один. Вместо цены и объема размещаемой оператором социальной рекламы конкурсная комиссия оценивала те параметры, которые ФАС признала незаконными, – проект рекламной конструкции, бизнес-план и проч., при том что они даже не входят в договор, возмущается гендиректор «Руана» Вячеслав Ананских.

Речь идет о лоте № 3, где «Руан» соперничал с ЗАО «Постер» за 635 конструкций разных форматов. «Постер» выиграл, предложив 927,2 млн руб., «Руан» предлагал 1,1 млрд руб., но получил меньше баллов по критериям надежности ценового предложения и проекту рекламной конструкции. Аналогичная ситуация сложилась с лотами № 7 (565 конструкций, победитель – «Постер»), № 9 (305 конструкций, Russ Outdoor) и № 17 (64 конструкции, ООО «Винтаж»). Во всех случаях «Руан» потребовал ввести обеспечительные меры в виде запрета комитету заключать договоры с победителями и исполнять уже заключенные договоры, говорится в материалах суда. Пока суд ввел обеспечительные меры только по лоту № 7 и запретил заключать договор с «Постером», так как сведений о наличии заключенного договора нет, говорится в определении суда. Совладелец «Постера» Кирилл Опарин говорит, что комитет уже заключил договор с его компанией, а судебные разбирательства – нормальная практика после таких крупных конкурсов. Связаться с представителями Russ Outdoor и ООО «Винтаж» вчера не удалось.

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев сообщил, что договоры аренды уже подписаны со всеми победителями, кроме ООО «Эско».

Если договор был подписан до введения обеспечительных мер, то «Руан» может повторно обратиться в суд с новыми сведениями с целью наложения ограничений на исполнение ранее заключенного договора, с чем суд, скорее всего, согласится, руководствуясь необходимостью сохранения существующего состояния отношений между сторонами, говорит Антон Толмачев, управляющий партнер юридической компании «Юрпартнеръ».

Результаты конкурса пытается оспорить другой оператор наружной рекламы – ЗАО «Волгобалт медиа», но его иск суд оставил без рассмотрения до 12 октября.

Отмена или сохранение итогов конкурса зависит не от исков «Руана», а от ФАС, которая уже высказывала намерения опротестовать результаты конкурса, считает один из участников конкурса.

О возможности опротестовать торги говорил на прошлой неделе руководитель ФАС Игорь Артемьев. Его заместитель Рачик Петросян вчера передал через пресс-службу, что решение о подаче иска пока не принято, в отношении комитета ведется административное производство с дальнейшим наложением штрафа.