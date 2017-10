Apple расследует два случая вздутия батарей в iPhone 8 Plus

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

В России длинных очередей и ажиотажного спроса на новинку не было Ярослав Чингаев для Ведомостей / ведомости

Apple начала изучать причины вздутия аккумуляторов в смартфонах iPhone 8 Plus, сообщает The Telegraph со ссылкой на представителей производителя смартфонов. Из-за этого вздутия аппараты «раскалываются». Ранее тайваньские СМИ сообщили о проблеме со вздувшимся аккумулятором у нового смартфона iPhone 8 Plus, что приводит к выдавливанию экрана из корпуса.