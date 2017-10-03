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Кирилл Седов
Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: IPhone 8 вздувается

Apple расследует два случая вздутия батарей в iPhone 8 Plus

У российских покупателей проблем с аппаратами пока не было

Apple начала изучать причины вздутия аккумуляторов в смартфонах iPhone 8 Plus, сообщает The Telegraph со ссылкой на представителей производителя смартфонов. Из-за этого вздутия аппараты «раскалываются». Ранее тайваньские СМИ сообщили о проблеме со вздувшимся аккумулятором у нового смартфона iPhone 8 Plus, что приводит к выдавливанию экрана из корпуса.

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