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Павел Кантышев
ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Евгений Касперский раскроет антивирус

«Лаборатория Касперского» раскроет исходный код своих антивирусов

«Мы должны восстановить доверие в отношениях между компаниями, правительствами и гражданами», – объясняет Касперский

Чтобы подтвердить прозрачность работы, «Лаборатория Касперского» в I квартале 2018 г. раскроет независимым экспертам код своих программных продуктов, сообщила компания. Они проверят целостность и надежность ее продуктов и бизнес-процессов, а также проанализируют исходный код обновлений и правил распознавания угроз. Сперва экспертам предложат изучить самые распространенные продукты компании – Kaspersky Internet Security и Kaspersky Endpoint Security for Business. Кроме того, «Лаборатория Касперского» намерена платить независимым исследователям до $100 000 за обнаружение уязвимостей – это так называемая программа bug bounty.

Весной стало известно, что США подозревают «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. В мае на открытых слушаниях в сенате шести руководителям американских силовых ведомств был задан вопрос, допустимо ли использование продуктов «Лаборатории Касперского». Руководители единодушно дали отрицательный ответ. В начале сентября администрация президента США Дональда Трампа предписала чиновникам удалить любой софт «Лаборатории Касперского».

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