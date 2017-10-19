В 2016 г. «Лаборатория Касперского» заработала в США лишь $300 000

Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Трамп не испугал Касперского

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Запрет на использование программ «Лаборатории Касперского» в американских госструктурах не обрушит ее бизнес М. Стулов / Ведомости

«Лаборатория Касперского» продает программные продукты в США не напрямую, а через партнеров, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В прошлом году она продала американским госструктурам продуктов примерно на $300 000, причем среди заказчиков не было ни одной военной организации, добавил он. Всего компания в прошлом году заработала $644 млн.

О том, что США подозревают «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами, впервые стало известно весной. В мае на открытых слушаниях в сенате шести руководителям американских силовых ведомств был задан вопрос, допустимо ли использование в сетях этих ведомств продуктов «Лаборатории Касперского». Руководители единодушно дали отрицательный ответ.