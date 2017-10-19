Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Трамп не испугал Касперского
В 2016 г. «Лаборатория Касперского» заработала в США лишь $300 000
Но удостоилась внимания администрации президента Трампа и сената США
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Запрет на использование программ «Лаборатории Касперского» в американских госструктурах не обрушит ее бизнес
М. Стулов / Ведомости
«Лаборатория Касперского» продает программные продукты в США не напрямую, а через партнеров, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В прошлом году она продала американским госструктурам продуктов примерно на $300 000, причем среди заказчиков не было ни одной военной организации, добавил он. Всего компания в прошлом году заработала $644 млн.
О том, что США подозревают «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами, впервые стало известно весной. В мае на открытых слушаниях в сенате шести руководителям американских силовых ведомств был задан вопрос, допустимо ли использование в сетях этих ведомств продуктов «Лаборатории Касперского». Руководители единодушно дали отрицательный ответ.
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