ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Microsoft сдался Касперскому без боя

Microsoft сдался Касперскому без боя

Американская корпорация выполнила все требования российской «Лаборатории», не дожидаясь решения Еврокомиссии

Крупнейший российский разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» сообщил, что Microsoft выполнил все его требования по устранению недобросовестной конкуренции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против Microsoft в ноябре прошлого года. Российская компания просила выяснить, не злоупотребляет ли Microsoft доминирующим положением на рынке операционных систем (ОС) ради продвижения собственного антивирусного продукта Windows Defender.

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