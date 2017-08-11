Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Microsoft сдался Касперскому без боя
Microsoft сдался Касперскому без боя
Американская корпорация выполнила все требования российской «Лаборатории», не дожидаясь решения Еврокомиссии
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Европу и США основатель компании Евгений Касперский в интервью «Ведомостям» в 2015 г. называл основными ее рынками
Pavel Golovkin / AP
Крупнейший российский разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» сообщил, что Microsoft выполнил все его требования по устранению недобросовестной конкуренции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против Microsoft в ноябре прошлого года. Российская компания просила выяснить, не злоупотребляет ли Microsoft доминирующим положением на рынке операционных систем (ОС) ради продвижения собственного антивирусного продукта Windows Defender.
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