Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Касперский победил Microsoft
Microsoft сообщил, что больше не нарушает российское антимонопольное законодательство
ФАС и «Лаборатория Касперского» обвиняли компанию в ущемлении прав сторонних антивирусов внутри Windows
- Павел Кантышев
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«Лаборатории Касперского» просила выяснить, не злоупотребляет ли Microsoft доминирующим положением на рынке операционных систем
Евгений Разумный / Ведомости
Microsoft отчитался перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) об устранении нарушений антимонопольного законодательства в части распространения антивирусов, сообщила вчера ФАС.
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