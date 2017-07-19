ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Касперский победил Microsoft

Microsoft сообщил, что больше не нарушает российское антимонопольное законодательство

ФАС и «Лаборатория Касперского» обвиняли компанию в ущемлении прав сторонних антивирусов внутри Windows

Microsoft отчитался перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) об устранении нарушений антимонопольного законодательства в части распространения антивирусов, сообщила вчера ФАС.

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