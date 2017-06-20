Microsoft за месяц должна исправить нарушения антимонопольного законодательства

Об этом ее предупредила ФАС

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Месяц для Microsoft

Если Microsoft не устранит указанные в предупреждении нарушения, то рассмотрение антимонопольного дела продолжится Zuma / TASS

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила корпорацию Microsoft, что у нее есть месяц на устранение нарушений антимонопольного законодательства, выявленных службой. Об этом в понедельник сообщила ФАС.