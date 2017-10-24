«Яндекс» нарастил поисковую долю на Android до максимума за три года

«Яндекс» нарастил поисковую долю на Android Андрей Гордеев / Ведомости

Доля «Яндекса» на мобильных устройствах на базе Android в октябре достигла максимума за последние три года, говорится в финансовой отчетности компании за III квартал. В октябре в период с 1 по 22 поисковая доля компании в мобильных устройствах составила 43,9%, по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар». В III квартале доля составила 41,2%, во II квартале – 38,2%.

Доля «Яндекса» на персональных компьютерах также достигла максимума – 66%.

Поисковая доля «Яндекса» на всех устройствах, включая ПК и мобильные, в III квартале составила 54,9%, в сентябре доля составляла 55,5%, во II квартале – 54,3%. Количество поисковых запросов увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2016 г. на 7%, отчиталась компания.

Консолидированная выручка в III квартале выросла до 23,4 млрд руб., на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчетности. Компания повысила собственный прогноз по выручке в 2017 г. до 22–23%, в начале года «Яндекс» начинал с прогноза выручки в диапазоне 16–19%.

В 2015 г. «Яндекс» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), что производители смартфонов, в том числе Fly, Explay и Prestigio (операционная система Google – Android), отказались предустанавливать поисковик «Яндекса». ФАС провела расследование и признала вину Google, но только в этом году Google согласился подписать с ФАС мировое соглашение. Он отказывается от эксклюзивности своих приложений на Android и не будет больше стимулировать производителей устанавливать только их. Google также уплатил 438 млн руб. штрафа. К выполнению условий мирового соглашения Google приступил еще в начале июля, в том числе уведомил производителей, что договоры, ограничивающие конкуренцию, больше не действуют. Google также обещал разработать активное «окно выбора» для браузера Chrome.

В конце июля стало известно, что «Яндекс» договорился о предустановке своей поисковой системы в альтернативные мобильные браузеры, среди них – Samsung Internet, Xiaomi и UC Browser.

«Яндекс», как и Google, зарабатывает на рекламе в поисковой выдаче. Несколько лет доля поиска «Яндекса» падает и сейчас самая низкая с 2008 г. По данным LiveInternet, в июне 2017 г. она составляла 51,3%, а по данным самого «Яндекса» за II квартал 2017 г., – 54,3%. Негативно влияла на показатель ситуация на рынке мобильных устройств – Google его монополизировал, признавали аналитики и сама компания.

В компании «Яндекс» признают, что доля выросла еще и благодаря успешной маркетинговой кампании, которую «Яндекс» проводил летом. Привычную фразу «Найдется все» под логотипом поисковика сменил лозунг «Поиск № 1 в России». Также в компании уточняют, что постоянно работают над качеством поиска, как в мобильной версии, так и на декстопе.