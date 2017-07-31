«Яндекс» станет поиском по умолчанию в трех мобильных браузерах

Это поможет компании нарастить долю на рынке поиска уже к концу года, ожидают аналитики

Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: «Яндекс» нашел браузеры по себе

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Доходы «Яндекса» напрямую зависят от его доли в запросах Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» договорился о предустановке своей поисковой системы в альтернативные мобильные браузеры, среди них – Samsung Internet, Xiaomi и UC Browser, рассказал генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин: на эти браузеры приходится в совокупности около 20% мобильного трафика со всех Android-устройств в России. Договоренность «Яндекса» с разработчиками означает, что пользователи этих браузеров по умолчанию будут искать через «Яндекс», объяснил представитель компании.