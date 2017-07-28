Выручка "Яндекса" за полугодие выросла на 25% до 30 млрд рублей

Выручка «Яндекса» за полугодие выросла на 25% М.Стулов / Ведомости

Выручка «Яндекса» во втором квартале выросла на 23%, до 22,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль во II кв. 2017 выросла на 2% до 4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA во втором квартале 2017 вырос на 7% до 7,2 млрд рублей. Чистая прибыль выросла 69% до 3,5 млрд.

В прошлом квартале компания запустила собственный аналитический сервис «Яндекс.радар», по данным этого сервиса доля компании по поиску в рунете, в том числе на поиске на мобильных устройствах составила в среднем 54,3%. В I квартале 2017 г. этот показатель был больше — 54,7%.

Большую часть доходов интернет-компания получает от продажи рекламы. Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» во II квартале выросла на 24% до 15,5 млрд руб., доходы от рекламы на сайтах партнеров выросли на 14% до 5,4 млрд руб., прочие доходы компании выросли на 59%, до 1,17 млрд руб. Рост доходов этого сегмента в основном был связан с ростом доходов «Яндекс.Такси».

За полугодие эти на сайтах «Яндекса» выросли на 25% до 29,9 млрд руб., неа сайтах рекламной сети «Яндекса» выросла на 15%, 10,56 млрд руб., прочие доходы выросли на 67% до 2,3 млрд руб. По итогам второго квартала «Яндекс» повысил прогноз по росту выручки в 2017 г. до 18%-21%. Ранее компания прогнозировала, что выручка за год вырастет на 17%-20%.