AliExpress наняла инженеров «Яндекса» для улучшения поиска

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AliExpress сегодня – это миллионы разных товаров, навигация по которым осуществляется в первую очередь поиском, а не через каталог, рассказывает партнер DataInsight Anthony Kwan / Bloomberg

Один из крупнейших интернет-торговцев мира – китайская AliExpress хочет научить свои сервисы русскому языку. Компания наняла четырех инженеров из «Яндекса» для улучшения качества поиска и лингвистики, сообщил «Ведомостям» представитель AliExpress Антон Пантелеев. По его словам, у компании сейчас нет локализованного для России поискового движка и команде выходцев из «Яндекса» предстоит научить поисковик выдавать внятные результаты и ранжировать выдачу. В «Яндексе» они отвечали за аналогичное направление, отметил Пантелеев. Сейчас развитием русскоязычного поиска в компании занимается чуть больше 10 человек.

Опасный эксперимент В III квартале 2017 г. выручка «Яндекс.Маркета» упала впервые за все время, что холдинг раскрывает его доход. Показатель снизился на 12% до 1,06 млрд руб. Причина в том, что площадка проводит эксперименты, которые позволят привлечь больше покупателей в магазины, объяснял представитель «Яндекса».

Сегодня поиск AliExpress не учитывает русскую морфологию, поэтому названия товаров могут быть некорректно переведены с других языков. Компания хочет, чтобы новый поиск правильно подбирал синонимы, исправлял ошибки, мог подсказывать пользователю, упорядочивать и персонализировать поиск, перечисляет Пантелеев. Поисковик будет работать как для AliExpress, которая доставляет из-за границы товары китайских производителей, так и для Tmall, где продаются глобальные бренды.