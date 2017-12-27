Разработан законопроект о регулировании краудфандинга в России

Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: ICO в законе

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Ассоциация криптовалют и блокчейна разработала законопроект о краудфандинге Manuel Romano / ZUMA / TASS

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), наблюдательный совет которой возглавляет советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, разработала законопроект о регулировании краудфандинга. «Ведомости» ознакомились с текстом документа.

Законопроект предлагает участвовать в «распределенном финансировании» гражданам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам, а их деньги должны привлекать аккредитованные площадки. Аккредитацией займется государство. Площадкам нужно будет раскрыть своих бенефициаров (владеющих более 10% капитала площадок), а их руководители не должны иметь судимостей за экономические преступления. Еще площадки должны вести реестр сделок и раскрывать основные критерии отбора проектов для инвестирования, но сами эти критерии пока не ясны, следует из проекта документа.

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