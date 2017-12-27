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Павел Кантышев
ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: ICO в законе

Разработан законопроект о регулировании краудфандинга в России

Он может пригодиться для регулирования ICO

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), наблюдательный совет которой возглавляет советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, разработала законопроект о регулировании краудфандинга. «Ведомости» ознакомились с текстом документа.

Законопроект предлагает участвовать в «распределенном финансировании» гражданам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам, а их деньги должны привлекать аккредитованные площадки. Аккредитацией займется государство. Площадкам нужно будет раскрыть своих бенефициаров (владеющих более 10% капитала площадок), а их руководители не должны иметь судимостей за экономические преступления. Еще площадки должны вести реестр сделок и раскрывать основные критерии отбора проектов для инвестирования, но сами эти критерии пока не ясны, следует из проекта документа.

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Комментарии  ()
komandir
05:49 27.12.2017
Кажется, что кризис Доткомов в 2000 году это были еще цветочки. Первое впечатление, что законопроект не писали юристы и финансисты. Там нет главного - на каком основании этим проектам дается право привлекать деньги частных инвесторов: Еще площадки должны вести реестр сделок и раскрывать основные критерии отбора проектов для инвестирования, но сами эти критерии пока не ясны, следует из проекта документа. Главное привлечь. Где защита от мошенничества? Что не было случаев у аккредитованных государством банков, которые привлекали деньги под финансирование только своих проектов или кражи средств вкладчиков? Если проанализировать фразу: Частные инвесторы принимают решения быстрее, чем фонды, а суммы вложений схожи. тут многое станет понятным. Венчурные фонды, вкладывают живые деньги, для того что-бы в конце концов получить живые деньги через продажу либо стратегическому инвестору, либо выйти на IPO. в том числе продать частным инвесторам. Тут нужно 100 раз подумать и взвесить, а удастся ли такое. Модель ICO подразумевает привлечение живых денег от частных инвесторов уже на первом этапе и выдачи набора файлов, который в принципе может ничего не стоить. Все строится на обязательном росте - раз есть слово блокчейн и криптовалюта, то все будет рости. И желании частным инвестором быстро обогатится не предпринимая больших усилий. Поэтому рисков для проектов практически нет. Привлекли и скрылись. Регулярно пишут про криптовалюту - открываются просто гигантские возможности для отмыва криминальных денег. А то что люди привлекающие, Вам потом скажут извините не получилось - да мы привлекли, да мы правильно потратили, но бизнес не пошел. Что в этом случае делать? И можно ли привлечь к суду таких предпринимателей? Будет ли приниматься в суде запись в блокчейне? Тут уже много было статей, о том что частное венчурное инвестирование в России загибается. Остаются только госфонды. Без понимания причин кризиса крайне опасно разрешать привлечение денег у населения на первых этапах. Особенно с нашими проблемами - отсутствия фондового рынка для малых и средних предприятий, слабой судебной системой.....
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