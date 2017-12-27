Разработан законопроект о регулировании краудфандинга в России
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Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), наблюдательный совет которой возглавляет советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, разработала законопроект о регулировании краудфандинга. «Ведомости» ознакомились с текстом документа.
Законопроект предлагает участвовать в «распределенном финансировании» гражданам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам, а их деньги должны привлекать аккредитованные площадки. Аккредитацией займется государство. Площадкам нужно будет раскрыть своих бенефициаров (владеющих более 10% капитала площадок), а их руководители не должны иметь судимостей за экономические преступления. Еще площадки должны вести реестр сделок и раскрывать основные критерии отбора проектов для инвестирования, но сами эти критерии пока не ясны, следует из проекта документа.
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