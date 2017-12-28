«Роскосмос» опроверг версию Рогозина об аварии «Союза» из-за перепутанных космодромов

Вице-премьер утверждал, что азимут при запуске с Восточного был рассчитан для Байконура

«Роскосмос» опроверг аварию «Союза» из-за перепутанных космодромов

ЦЭНКИ / Роскосмос

В «Роскосмосе» опровергли информацию о том, что разгонный блок «Фрегат», потерпевший аварию после запуска с космодрома Восточный, готовился для старта с Байконура, передает «Интерфакс». Полетное задание для запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Фрегатом» разрабатывалось «специально для космодрома Восточный» и «прошло проверку именно для космодрома Восточный», подчеркнули в «Роскосмосе».

В госкорпорации заявили, что к аварии привело сочетание нескольких факторов, «выявить которые существующими математическими моделями было невозможно».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с Восточного 28 ноября. В качестве нагрузки ракета несла спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и еще 18 малых космических аппаратов. Однако разгонный блок «Фрегат» не вышел на целевую орбиту. Как сообщил «Интерфаксу» источник, аппараты могли затонуть в Атлантическом океане.

Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров 12 декабря говорил, что авария стала следствием ошибок в алгоритме разгонного блока «Фрегат», которые при этом невозможно было выявить существующими методиками. Первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Александр Иванов объяснял, что к аварии привело то, что система управления «Фрегата» рассчитала свой поворот в ходе запуска не в ту сторону - по часовой стрелке, тогда как система управления ракетой выбрала вращение против часовой стрелки. Если бы запуск «Союза» с «Фрегатом» был проведен с Байконура, Куру или Плесецка, разгонный блок рассчитал бы свое вращение против часовой стрелки, в одну сторону с ракетой, передавал ТАСС со ссылкой на Иванова.

В среду, 27 декабря, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что «Фрегат» был настроен на старт с космодрома Байконур, а не Восточный. «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», – сказал он.

Рогозин также заявил, что в управлении «Роскосмосом» есть системные ошибки. «Большие надежды мы связывали с тем, что выходим на безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году 20 пусков успешных, один аварийный», - сказал Рогозин. По его словам, космодром сработал идеально, ракета-носитель - прекрасно, также был исправный разгонный блок и рабочая нагрузка. «Но все вместе оказалось - один портной шьет карман, другой - лацкан, а костюмчик не получился. Почему не получился? Для того чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно за всю эту систему», - отметил вице-премьер.

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