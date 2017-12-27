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Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве «Роскосмоса»

Есть системные ошибки в управлении в руководстве госкорпорации «Роскосмос». Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Большие надежды мы связывали с тем, что выходим на безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году 20 пусков успешных, один аварийный», - сказал Рогозин. По его словам, космодром сработал идеально, ракета-носитель - прекрасно, также был исправный разгонный блок и рабочая нагрузка. «Но все вместе оказалось - один портной шьет карман, другой - лацкан, а костюмчик не получился. Почему не получился? Для того чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно за всю эту систему», - отметил Рогозин. Он добавил, что не был назначен ответственный человек, который бы отвечал за сведение блока и ракеты-носителя.

Кроме того, Рогозин озвучил причину аварии «Союза». По его словам, блок ракеты-носителя «Союз-2.1б» действительно был настроен на старт с космодрома Байконур, а не с Восточного.

28 ноября второй запуск с нового российского космодрома Восточный прошел неудачно. Ракета-носитель «Союз-2.1б» отработала штатно, однако разгонный блок «Фрегат» не вышел на орбиту. Комиссия «Роскосмоса», изучавшая причины нештатного пуска ракеты-носителя, пришла к выводу, что причиной аварии стало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

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