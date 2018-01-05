Кипрский суд заморозил активы Рината Ахметова на $820 млн

А. Астахова / Ведомости



Кипрский суд заморозил активы самого богатого украинца, бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн, пишет газета Financial Times со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении постановление суда. Решение по делу, связанному с приватизацией «Укртелекома», окружной суд Никосии принял 27 декабря 2017 г., указывает газета.

FT получила копию постановления от истца по делу, компании Raga Establishment бывшего банкира Дениса Горбуненко. Raga Establishment обвинила SCM Financial Overseas Limited Ахметова в недоплате за покупку «Укртелекома»: компания сообщила, что продала Ахметову «Укртелеком» за $860 млн в 2013 г. Ахметов должен был выплатить сумму тремя траншами, однако из них поступил лишь первый на $100 млн, указывала Raga.

У Ахметова есть право обжаловать замораживание активов до 8 января.

SCM FO в свою очередь заявляла, что Raga (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd.) не выполнила инвестиционные обязательства, взятые при приватизации, уточнил «Интерфакс». Raga пояснила требование о замораживании рядом транзакций SCM FO в 2014-2016 гг. по передаче активов, которые, по мнению истца, были проведены с убытками.

«Укртелеком» – крупнейший украинский оператор фиксированной связи. EPIC Services Ukraine приобрела контроль в «Укртелекоме» у государства в 2011 г. за 10,575 млрд гривен ($1,33 млрд). В тот момент австрийская группа была единственным претендентом на актив. В 2013 г. SCM Ахметова договорилась о выкупе 92,79% «Укртелекома» у австрийской EPIC. Сумму сделки стороны не раскрывали.

Forbes оценил состояние Ахметова в 2017 г. в $4,6 млрд. Среди активов бизнесмена, которые могут быть затронуты решением суда, FT называет квартиру в One Hyde Park в лондонском районе Найтсбридж. На момент покупки квартиры Ахметовым она считалась самым дорогим объектом недвижимости в Великобритании.