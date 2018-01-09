Пользователи Windows пожаловались на не работающие после обновления компьютеры

Microsoft приостановила распространение патчей для устранения уязвимостей

Lucas Jackson / Reuters

Microsoft приостановила распространение обновлений для операционной системы Windows на компьютерах с процессорами AMD, сообщает агентство Reuters. Причиной стали жалобы пользователей на то, что компьютеры после установки обновлений перестали загружаться.

В блоге поддержки Microsoft сообщила, что работает с AMD над решением проблемы и возобновит распространение обновлений, как только это будет возможно. По данным корпорации, некоторые микросхемы AMD не соответствовали предоставленной производителем технической документации, на основе которой разрабатываются обновления.

Microsoft подтвердила, что получила жалобы от владельцев компьютеров с процессорами AMD на то, что после загрузки обновления на устройствах не открывается меню «Пуск» и панель задач. Разработчик также уточнила, что загрузка обновлений на Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7 приводила к возникновению на компьютерах системной ошибки, известной как «синий экран смерти».

Обновления были призваны устранить уязвимости процессоров Meltdown и Spectre. О выявлении этих уязвимостей эксперты Google сообщили в начале января. Meltdown распространяется только на чипы производства Intel для ноутбуков и компьютеров. Другая уязвимость, получившая название Spectre, обнаружена в чипах Intel, AMD и ARM для смартфонов, планшетов и компьютеров. Крупнейший в мире производитель процессоров Intel сообщил, что Spectre и Meltdown могут позволить хакерам получить информацию пользователей, которую можно использовать для доступа к зашифрованным сообщениям. По данным экспертов, уязвимость процессоров Intel затрагивает почти все устройства, выпущенные с 1995 г.

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин пояснял, что уязвимость позволяет получить доступ к памяти параллельно исполняемых процессов: «Допустим, вы общаетесь с кем-то в каком-либо приложении, а в соседнем окне браузера заходите в почту. "Благодаря" этой уязвимости ваш пароль из процесса мессенджера можно считать».

Apple уточняла, что все компьютеры Mac и устройства на операционной системе iOS также оказались подвержены уязвимостям процессоров. Для защиты от Meltdown компания выпустила обновления iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2.

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