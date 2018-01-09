Пользователи Windows пожаловались на не работающие после обновления компьютеры

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Microsoft приостановила распространение патчей для устранения уязвимостей
Lucas Jackson / Reuters
Microsoft приостановила распространение обновлений для операционной системы Windows на компьютерах с процессорами AMD, сообщает агентство Reuters. Причиной стали жалобы пользователей на то, что компьютеры после установки обновлений перестали загружаться.
В блоге поддержки Microsoft сообщила, что работает с AMD над решением проблемы и возобновит распространение обновлений, как только это будет возможно. По данным корпорации, некоторые микросхемы AMD не соответствовали предоставленной производителем технической документации, на основе которой разрабатываются обновления.
Microsoft подтвердила, что получила жалобы от владельцев компьютеров с процессорами AMD на то, что после загрузки обновления на устройствах не открывается меню «Пуск» и панель задач. Разработчик также уточнила, что загрузка обновлений на Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7 приводила к возникновению на компьютерах системной ошибки, известной как «синий экран смерти».
Обновления были призваны устранить уязвимости процессоров Meltdown и Spectre. О выявлении этих уязвимостей эксперты Google сообщили в начале января. Meltdown распространяется только на чипы производства Intel для ноутбуков и компьютеров. Другая уязвимость, получившая название Spectre, обнаружена в чипах Intel, AMD и ARM для смартфонов, планшетов и компьютеров. Крупнейший в мире производитель процессоров Intel сообщил, что Spectre и Meltdown могут позволить хакерам получить информацию пользователей, которую можно использовать для доступа к зашифрованным сообщениям. По данным экспертов, уязвимость процессоров Intel затрагивает почти все устройства, выпущенные с 1995 г.
Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин пояснял, что уязвимость позволяет получить доступ к памяти параллельно исполняемых процессов: «Допустим, вы общаетесь с кем-то в каком-либо приложении, а в соседнем окне браузера заходите в почту. "Благодаря" этой уязвимости ваш пароль из процесса мессенджера можно считать».
Apple уточняла, что все компьютеры Mac и устройства на операционной системе iOS также оказались подвержены уязвимостям процессоров. Для защиты от Meltdown компания выпустила обновления iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт