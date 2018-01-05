Все iPhone, iPad и Mac оказались подвержены уязвимости процессоров

JOHANNES EISELE / AFP



Все компьютеры Mac и устройства на операционной системе iOS оказались подвержены уязвимостям процессоров, сообщила корпорация Apple.

Об уязвимостях сообщили в среду эксперты Google. Одна из них, Meltdown – касается только чипов производства Intel на ноутбуках и компьютерах. Другая уязвимость, получившая название Spectre, обнаружена в чипах Intel, AMD и ARM в смартфонах, планшетах и компьютерах.

По данным Apple, Meltdown и Spectre затронули все современные процессоры и почти все вычислительные устройства и операционные системы, в частности, Mac, iPad и iPhone. Часы Apple Watch не подвержены уязвимости Meltdown. Пока не зафиксировано ни одной вредоносной программы, эксплуатирующей эту уязвимость, уточнили в компании.

«Поскольку для использования Meltdown и Spectre необходимо загружать вредоносные приложения на устройства Mac или iOS, мы рекомендуем скачивать программное обеспечение только из надежных источников, таких как App Store», - говорится в сообщении. Для защиты от Meltdown компания выпустила обновления iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2. В ближайшие дни Apple планирует выпустить обновление для Safari для защиты от Spectre.

Как указывает Apple, Meltdown и Spectre используют уязвимость в спекулятивном выполнении задач для доступа к привилегированной памяти, в том числе к ядру системы, со стороны пользовательского процесса, не обладающего правами на это (например, вредоносное приложение, запущенное на устройстве). Анализ этих уязвимостей показал, что, хотя их чрезвычайно сложно использовать даже с помощью приложения, работающего на устройстве Mac или iOS, они могут быть потенциально использованы в JavaScript, запущенном в веб-браузере, отметила корпорация.

Накануне крупнейший в мире производитель процессоров Intel сообщил, что Spectre и Meltdown могут позволить хакерам получить доступ к такой информации, как пароли и ключи шифрования компьютера, которые могут быть использованы для доступа к зашифрованным сообщениям. По данным экспертов, уязвимость процессоров Intel затрагивает почти все устройства, выпущенные с 1995 г.

Microsoft уже выпустил экстренное обновление для операционной системы Windows, чтобы исправить уязвимость Meltdown. В Google уточнили, что пользователи смартфонов с последним обновлением Android защищены, так же как и клиенты Gmail.

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