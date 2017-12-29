Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone

Способность батарей держать заряд со временем снижается, пояснили в Apple

Eduardo Munoz / Reuters

Компания Apple извинилась перед пользователями старых моделей iPhone за намеренное замедление работы устройств. «Мы знаем, что некоторые чувствуют, что Apple вас подвела. Мы приносим свои извинения. Было много недопонимания по этому вопросу, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию и рассказать об изменениях, над которыми мы работаем», - говорится в комментарии, опубликованном на сайте Apple.

Компания заверила, что никогда не делала и не будет делать ничего для того, чтобы намеренно сократить срок службы любого устройства Apple. «Нашей целью всегда было создание продуктов, которые будут нравиться клиентам, и это включает и продление срока службы iPhone», - заявили в Apple.

Способность аккумуляторов держать заряд со временем снижается, признала компания. Время - не единственный фактор, влияющий на срок службы батарей iPhone. Например, они начинают быстрее разряжаться из-за воздействия высоких температур. В результате батареи изнашиваются и устройства могут неожиданно выключиться при пиковых нагрузках, особенно при низком уровне зарядки или на холоде.

Около года назад для операционной системы iOS 10.2.1 было разработано обновление, которое позволяет во время пиковых нагрузок замедлять работу iPhone, препятствуя неожиданному отключению, рассказали в Apple. В итоге пользователи могли заметить, что некоторые приложения запускаются дольше, чем обычно. В случае замены аккумулятора на новый устройство начинало работать как прежде.

Для того чтобы «вернуть доверие тех, кто начал сомневаться в намерениях» Apple, компания решила снизить стоимость замены батарей для старых моделей в США с $79 до $29. Кроме того, обновление iOS, которое выйдет в начале 2018 г., позволит пользователям получить больше информации о состоянии аккумуляторов.

На прошлой неделе Apple впервые признала, что намеренно снижает скорость работы старых моделей iPhone. Как утверждала компания, это функция необходима, чтобы продлить срок службы устройств. Функция уже действует на смартфонах iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE и скоро будет доступна на iPhone 7 с операционной системой iOS 11.2. В будущем планируется распространить ее на все устройства Apple.

Опрошенные «Ведомостями» менеджеры производителей бытовой техники и электроники, сотрудники сервисных центров и аналитики, в частности ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, считают, что замедление iPhone может быть связано с желанием Apple улучшить продажи новых аппаратов.

Некоторые пользователи в США подали иски к компании, обвинив ее в «бесчестном, аморальном и неэтичном» нарушении прав потребителей. В суд обратились владельцы смартфонов iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7 из штатов Иллинойс, Огайо, Индиана, Северная Каролина и Калифорния. Они уверены, что Apple замедляет работу старых моделей iPhone для того, чтобы заставить их владельцев покупать новые продукты компании.

Жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян в суде потребовала взыскать с Apple $999 999 999 000, сообщил сайт Patently Apple. Истица обвинила создателей iPhone в недобросовестной конкуренции и мошенничестве в виду сокрытия информации от покупателей.

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