Доля Apple на российском рынке смартфонов взлетела на треть

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Продажи iPhone стимулировали не только новые модели, но и во многом подешевевшие старые Getty Images / Bloomberg

В ноябре Apple заняла 43,1% российского рынка смартфонов в деньгах и 16,4% в штуках. Это следует из материалов компании – партнера нескольких производителей электроники. Данные подтвердили сотрудники двух компаний – ритейлеров электроники. По расчетам другого ритейлера, доля Apple в ноябре в деньгах оказалась даже чуть выше – около 45%. По его словам, для iPhone это рекордная доля в России за последние семь лет.

Двумя месяцами ранее, в сентябре, доля iPhone в России в деньгах и штуках составляла 32,6 и 13,8%, отмечено в материалах партнера нескольких производителей. То есть за два месяца доля Apple на российском рынке смартфонов в денежном выражении выросла не менее чем на 10,5 п. п., а в натуральном – на 2,6%.

В то же время доля основного конкурента Apple Samsung в деньгах и штуках снизилась за два месяца на 6 и 1 п. п. до 25 и 24,6%.

Прирост на 10,5 п. п. за два месяца не рекорд для Apple, утверждает представитель МТС Дмитрий Солодовников. В октябре 2016 г., в первом полном месяце после начала продаж iPhone 7 в России, по сравнению с августом доля Apple в деньгах выросла более чем на 14 п. п., вспоминает он. Правда, эта доля была ниже, чем в ноябре 2017 г., – 40,5%,свидетельствуют материалы производителя электроники.

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