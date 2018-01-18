Инвесторы скупают даже шуточные криптовалюты

Спрос на шуточные криптовалюты подчеркивает, насколько переоцененными и рискованными они стали Максим Стулов / Ведомости

Регуляторы предупреждают инвесторов, спешащих купить новые криптовалюты, что они могут остаться ни с чем. Но те все равно приобретают токены, даже если они названы в честь интернет-мема про собаку или имеют в своем названии слово «useless» («бесполезный»). Спрос на такие шуточные криптовалюты подчеркивает, насколько переоцененными и рискованными они стали, говорят аналитики.

Биткойн и другие криптовалюты пользуются большой популярностью. В прошлом году биткойн подорожал примерно в 20 раз, а биржевые операторы CME Group и Cboe Global Markets выпустили фьючерсы на него. Согласно Autonomous Research, технологические стартапы привлекли более $4 млрд путем первичного размещения криптовалют (ICO) в 2017 г. Но криптовалюты остаются волатильными. В среду курс биткойна опустился ниже $10 000, упав вдвое с декабрьского рекорда, а затем снова стал дороже $11 000, согласно CoinDesk.

Шуточные криптовалюты также показывают, насколько легко их создателям привлекать деньги за короткое время. Программисту достаточно выходных, чтобы изменить строки открытого кода, создать веб-сайт и выставить новые токены на продажу.

На сайте Useless Ethereum Token (UET – «Бесполезный токен эфириум») написано: «Серьезно, не покупайте эти токены. Вы отдадите деньги каким-то незнакомцам из интернета, а они возьмут их и потратят». Логотип этой криптовалюты выполнен в виде среднего пальца. Но несмотря на все предупреждения за последние три месяца UET подорожала более чем на 240% до $0,0449, по данным CoinDesk. Рыночная капитализация UET в январе превысила $300 000, хотя ко вторнику она опустилась примерно до $230 000.

Создатели UET предложили приобрести токены с помощью другой критовалюты – эфириума (в пятницу днем она стоила дороже $1000). За каждый эфириум те получали по 100 UET. Кроме того, предусмотрены бонусные токены в зависимости от размера инвестиций. По данным Etherscan, уже 254 инвестора приобрели 4 млн токенов UET. «Если какая-нибудь крупная биржа начнет торговать [UET], я обещаю использовать часть доходов от ICO для непрерывного манипулирования рынком», – написано на сайте криптовалюты.

Глобальный бум Есть и другие креативные способы участвовать в буме криптовалют. Так, компания HydroMiner занимается майнингом криптовалют, используя исключительно экологически чистую гидроэлектроэнергию австрийских Альп. В Лас-Вегасе собственная криптовалюта есть у джентльменского клуба Legends Room. Кроме того, существует Dentacoin для стоматологической отрасли.

Создатели UET не ответили на запросы о комментарии.

Правда, многие покупатели относятся к UET с юмором. Словацкий студент-кибернетик Юрай Контуль торгует криптовалютами уже четыре года и в январе потратил несколько центов на покупку UET, когда она короткое время торговалась на европейской криптобирже HitBTC. По его словам, он сделал это, чтобы «вознаградить [создателя UET] за проделанную работу и за то, что рассмешил» его своим проектом. Контуль утверждает, что ему удалось заработать $300 на этой инвестиции. «Уверен, что цена выросла в основном за счет «криптомиллионеров», которые просто развлекаются, как и все остальные. Возможно, некоторые спекулянты хотели быстро заработать, – говорит Контуль. – Давайте посмотрим правде в глаза: участники отрасли могут раздуть цену чего угодно».

UET – не единственная шуточная криптовалюта, которая привлекла много денег. Самая популярная из них – dogecoin, названный в честь интернет-мема про собаку японской породы сиба-ину, лежащую на диване. Dogecoin был создан еще в 2013 г. и быстро стал популярным. В 2014 г. в восточном Лондоне даже появилась сеть фастфуда, принимавшая к оплате dogecoin и биткойны. Затем dogecoin потерял привлекательность на несколько лет и в интернете появились слухи о его возможном исчезновении. Но в начале января рыночная капитализация dogecoin превысила $2 млрд, хотя с тех пор уменьшилась примерно до $700 млн.

«Меня волнует, что такая волатильная область привлекает сейчас столько новых пользователей, которые вряд ли задумываются о рисках своих инвестиций», – говорит один из создателей dogecoin Максимилиан Келлер.

Перевел Алексей Невельский