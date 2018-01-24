«У IBM способность меняться заложена в ДНК»

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Гендиректор IBM Вирджиния Рометти Kevin Lamarque / Reuters

Вирджиния (Джинни) Рометти возглавляет IBM с начала 2012 г. Это высокорентабельная компания. В 2016 г. она получила $11,9 млрд чистой прибыли при выручке в $79,9 млрд, в прошлом году – $5,8 млрд и $79,1 млрд соответственно. Но пока S&P 500 бьет очередные рекорды, акции IBM торгуются дешевле, чем когда Рометти стала гендиректором. В воскресенье компания объявила, что в IV квартале прошлого года увеличила выручку впервые за 23 квартала (она составила $22,54 млрд), а до этого последний раз показывала рост выручки в годовом выражении в I квартале 2012 г. Кстати, несмотря на рост выручки, IBM зафиксировала в последнем квартале чистый убыток в $1,05 млрд – из-за налоговой реформы Трампа ей пришлось списать $5,5 млрд.

Между тем Рометти уже 60 лет – возраст, когда топ-менеджеры IBM обычно уступают дорогу более молодым.

Долгий день гендиректора

Как Watson выиграл $1 млн Аналог игры Jeopardy! на российском телевидении – шоу «Своя игра». Но в США в виде вопроса предлагается утверждение – например, «она рассказывала сказки 1001 ночь», а в виде ответа нужно задать вопрос вроде «существовала ли на самом деле Шехерезада?». Отключенный от интернета Watson сражался с двумя рекордсменами – Брэд Руттер добился самого большого выигрыша, суммарно $3,5 млн, Кен Дженнингс провел самую долгую серию беспроигрышных игр – 74 подряд, выиграв $2,5 млн. В той игре Watson выиграл $1 млн, Руттер – $200 000, Дженнингс – $300 000. Watson – это третий уровень развития технологий, считает Рометти. Сначала машины умели только считать. Потом стало возможно их программировать на выполнение определенных, жестко прописанных действий. «Все, с чем вы сталкивались до сегодняшнего дня, было результатом программирования, – объясняла Рометти Bloomberg. – Watson станет началом новой эры, когда вы не программируете. Машины будут изучать данные, понимать их, размышлять над ними и продолжать учиться». «Мир стал слишком сложным – его уже нельзя спрограммировать. Нужны самообучающиеся системы», – добавляла она в интервью HBR.

Business Insider уверяет, что среди директоров высокотехнологичных компаний Рометти одевается чуть ли не лучше всех. Гендиректор IBM терпеть не может кофе. Она предпочитает чай, утром ее редко увидишь без стаканчика Venti Chai Tea Misto из Starbucks в руке. В поездки она берет рюкзак с бумажными документами, блокноты вроде тех, которыми пользуются школьники, карандаши и iPhone.

И инвесторы, и клиенты отмечают ее «давящую» манеру общаться. В разговоре она держится слишком близко к собеседнику, а чтобы сделать акцент на определенных словах – может и прикоснуться к нему.

«Я при всех своих обязанностях до сих пор трачу половину своего времени, если не больше, на встречи с клиентами», – цитирует ее Forbes. В 2015 г. корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) провел с Рометти весь день. Она встретилась с председателем BNSF Railway Мэттом Роузом. IBM помогает этой компании предотвращать крушения поездов. Программа вычисляет на основе показаний 2000 датчиков и big data, какое оборудование рискует отказать. Попутно Рометти разрекламировала Роузу достоинства других продуктов компании, и тот заинтересовался облачным хранением данных.

Вслед за этим Рометти обсудила с гендиректором AT&T Рэндаллом Стивенсоном экспансию их совместного проекта в Европе. Аналитики обеих компаний доложили, что клиенты хотят покупать не весь пакет облачных решений, а отдельные возможности. Главы компаний принялись набрасывать новую стратегию продаж на оборотной стороне документов.

Затем дизайнеры IBM демонстрировали ей новинку – трансляцию в режиме реального времени, как по всему миру идут попытки взлома корпоративных серверов. «Отлично, – обрадовалась Рометти. – Покажите эту картинку любому руководителю – и он с радостью купит решения IBM по кибербезопасности».

И наконец, Рометти навестила группу молодых программистов (некоторые в татуировках и с пирсингом), чтобы узнать, как идут дела с корпоративной почтой Verse. «Слишком медленно! – крутанулась она с досады на высоких каблуках. – Что я могу сделать, чтобы вы действовали быстрее?» Скорость крайне важна, ведь индустрия развивается невероятно быстро, объяснила она корреспонденту WSJ. Но тут может помешать размер IBM: «Всю свою жизнь я тренировалась для полетов на [Boeing] 747. Это отличается от управления двухмоторным самолетом».

Кто гладит рубашки

IBM Corporation Производитель аппаратного и программного обеспечения. Крупнейшие акционеры (данные компании на 31 декабря 2016 г.): Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта (8,5%), Vanguard Group (6,08%), Blackrock (5,5%), State Street Corp. (5,37%). Капитализация – $153,9 млрд. Финансовые показатели (2017 г.): выручка – $79,1 млрд, чистая прибыль – $5,8 млрд.

Рометти родилась 29 июля 1957 г. в Чикаго (Иллинойс). Ей было 15 лет, когда родители развелись. Мать всегда была домохозяйкой, а тут пришлось подавать заявку на продуктовые карточки для малоимущих, вспоминала Рометти в беседе с Bloomberg. Но мама быстро взяла себя в руки, устроилась на несколько подработок и пошла учиться на вечерние курсы. А Рометти, как старшей из четырех детей, пришлось немало времени тратить на присмотр за остальными.

Мать стала для нее образцом для подражания, говорила Рометти FT: «Она никогда не жаловалась <...> Не было ни одной проблемы, которую она бы не решила». Все дети сумели сделать неплохую карьеру. Одна сестра, Джинни, стала партнером Accenture, другая устроилась в Coca-Cola, брат вырос до руководителя крупной компании по торговле хлопком.

Карьера самой Рометти, казалось, была предрешена. Она выиграла грант General Motors на изучение компьютерных наук в престижном Северо-Западном университете (Иллинойс). Студенткой она заняла и свой первый руководящий пост – президента студенческого братства Kappa Kappa Gamma.

Получив в 1979 г. диплом, Рометти перешла в корпоративный институт General Motors. В нем вчерашние выпускники пробуют силы на разных должностях в автоконцерне. Но через два года неожиданно бросила автопром и перешла в отделение IBM в Детройте.

Джинни проработала в GM все же достаточно долго, чтобы познакомиться с мужем, Марком Энтони Рометти. Ему она благодарна за поддержку во всем. В домашних делах: «Он всегда вносил равный вклад во все. Не припомню, чтобы я когда-либо стирала или гладила его рубашки» (цитата по Business Insider). В карьере: «Самые большие проблемы [в карьере] я навязала себе сама, что, на мой взгляд, характерно для многих женщин, – рассказала Рометти в декабре прошлого года в интервью Harvard Business Review (HBR). – Много лет назад начальник предложил мне серьезное продвижение. Я ответила, что пока не готова, мне нужно еще два года, чтобы набраться опыта и стать уверенней в себе. Позже я поговорила с мужем, и он спросил: «Как думаешь, мужчина бы так ответил?» На следующий день Рометти приняла предложение.