Мировой рынок смартфонов сократился впервые за десятилетие
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В 2017 г. поставки смартфонов на мировой рынок снизились к 2016 г. на 0,1% (до 1,47 млрд шт.). Об этом говорится в отчете IDC. Это первое сокращение отгрузок смартфонов с 2009 г., следует из материалов исследовательской компании.
Спад на мировом рынке спровоцировало снижение спроса в Китае и США, указывает в своем отчете IDC. В частности, в Китае в 2017 г. было продано на 4,9% меньше аппаратов, чем в позапрошлом году. А в IV квартале по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. продажи снизились на 15,7%. Китайский рынок не знал падений с 2009 г., сообщает Financial Times. Обновление производителями модельного ряда на китайском рынке не впечатлило потребителей и покупать новые дорогостоящие аппараты вместо старых они не спешат, отмечали ранее аналитики IDC.
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