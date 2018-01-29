Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Смартфоны удобнее наличных

В России бум продаж смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи

Спрос на них вызвало появление платежных систем Apple, Samsung и Google
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Продажи смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи по технологии NFC (Near field communication – ближняя бесконтактная связь), в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросли в России на 60%. Это следует из материалов «Связного». За прошлый год в России было продано около 8,3 млн таких аппаратов.

Схожие данные приводит розничная сеть «М.видео». О росте продаж NFC-смартфонов как минимум на 60% говорит также ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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