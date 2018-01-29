Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Смартфоны удобнее наличных
В России бум продаж смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи
Спрос на них вызвало появление платежных систем Apple, Samsung и Google
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Системы Samsung и Apple заработали в России осенью 2016 г., Android Pay появился в мае 2017 г.
Андрей Гордеев / Ведомости
Продажи смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи по технологии NFC (Near field communication – ближняя бесконтактная связь), в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросли в России на 60%. Это следует из материалов «Связного». За прошлый год в России было продано около 8,3 млн таких аппаратов.
Схожие данные приводит розничная сеть «М.видео». О росте продаж NFC-смартфонов как минимум на 60% говорит также ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}