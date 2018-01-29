В России бум продаж смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи

Спрос на них вызвало появление платежных систем Apple, Samsung и Google

Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Смартфоны удобнее наличных

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Системы Samsung и Apple заработали в России осенью 2016 г., Android Pay появился в мае 2017 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи по технологии NFC (Near field communication – ближняя бесконтактная связь), в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросли в России на 60%. Это следует из материалов «Связного». За прошлый год в России было продано около 8,3 млн таких аппаратов.

Схожие данные приводит розничная сеть «М.видео». О росте продаж NFC-смартфонов как минимум на 60% говорит также ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}