В России установлен рекорд по продажам смартфонов

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Кредиты и рассрочки способствовали росту продаж смартфонов Максим Стулов / Ведомости

В прошлом году продажи смартфонов в России выросли на 5% до 28 млн шт., следует из материалов «М.видео». Представители «Евросети» Александра Перцева и МТС Дмитрий Солодовников говорят, что продажи были чуть выше – около 28,5 млн. Несмотря на расхождения в цифрах, представители всех трех компаний единодушны: это исторический рекорд.

До сих пор наилучший результат продаж был достигнут в 2014 г. Тогда, по данным «М.видео», в России было продано чуть более 27,5 млн аппаратов. Этот рекорд ритейлеры ранее объясняли ажиотажным спросом на дорогую электронику, в том числе смартфоны, в декабре 2014 г. из-за обвала рубля. В 2015 г. рынок смартфонов в штуках упал примерно на 5%.

Опрошенные «Ведомостями» представители ритейлеров объясняют бум продаж смартфонов тем, что россияне охотно покупают их в кредит. По словам руководителя департамента мобильной техники «М.видео» Сергея Сухорукова, в его сети продажи гаджетов за счет спецпредложений и кредитов росли даже быстрее рынка. Основная причина роста рынка – увеличение количества продающихся в кредит смартфонов и беспроцентные рассрочки, соглашается Солодовников. Он считает, что росту спроса на смартфоны способствуют и новые финансовые инструменты, которые предлагают ритейлеры, например кэшбэк. МТС возвращает абонентам при покупке телефона часть его стоимости на электронный кошелек, рассказывает он.

Кредиты и рассрочки способствовали росту продаж смартфонов, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он отмечает, что в этом году наступил срок замены аппаратов, купленных во время потребительского бума 2014 г. Кусков также говорит об ужесточении конкуренции между производителями смартфонов и ритейлерами: в ходе маркетинговых акций цены на аппараты снижались. Эксперт напоминает и о продолжающемся вытеснении смартфонами кнопочных телефонов – все больше абонентов переходят с архаичных аппаратов на новую технику.

Из материалов партнера нескольких производителей электроники (эти данные подтвердил сотрудник одного из ритейлеров) следует, что за 11 месяцев 2017 г. доля кнопочных телефонов в общих продажах мобильных аппаратов в России составляла 26%. Годом ранее она равнялась 30,3%.

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