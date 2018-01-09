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Статья опубликована в № 4482 от 09.01.2018 под заголовком: Nokia дозвонилась до десятки

Nokia вошла в топ-10 по продажам смартфонов в России

Возрожденному бренду хватило полугода, чтобы обогнать Asus

В ноябре 2017 г. Nokia заняла 2,6% российского рынка смартфонов в штуках – 8-е место, впереди тайваньской Asus (около 2,5%), но позади британской Fly (3,1%). Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Сотрудник ритейлера подтвердил эти данные.

Всего в ноябре, по данным партнера производителей, в России было продано 2,2 млн смартфонов – соответственно, на долю Nokia пришлось чуть больше 57 000.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников согласен с оценкой рыночной доли Nokia: смартфоны Nokia 3 и 5 (работают на Android, появились на российском рынке в июне 2017 г., стоят 9900 и 13 000 руб.) – одни из самых продаваемых МТС аппаратов в этих ценовых категориях.

Сейчас в России представлено пять моделей смартфонов Nokia, говорит представитель «М.видео» Валерия Андреева. По ее словам, Nokia успешно конкурирует сразу в нескольких ценовых сегментах, в первую очередь с китайскими производителями, появившимися на нашем рынке в последние несколько лет. Велика и сила бренда Nokia, рассуждает Андреева. При этом производитель делает ставку не только на тех, кто помнит прежнюю Nokia, но и на молодежь, отмечает она. Для этого нужны оригинальные опции, рассказывает Андреева: к примеру, «двойное селфи» – на сдвоенной фотографии пользователь может изобразить не только себя, но и то, на что он смотрит в момент снимка.

Рост продаж смартфонов Nokia в рознице «Вымпелкома» представитель оператора Анна Айбашева также связывает с силой бренда, отмечая хорошее сочетание технических характеристик и цены. Стабильный рост спроса на Nokia видит и гендиректор «Мегафон ритейла» Кирилл Шибанов. Незначительный пока результат он объясняет высокой конкуренцией и более широким модельным рядом у других вендоров, передал он «Ведомостям». Росту доли Nokia может способствовать начало поставок в Россию обновленной Nokia 6, одного из самых ожидаемых смартфонов 2018 г., говорит Шибанов.

Увеличение доли смартфонов Nokia показывает, что у производителя осталась достаточно большая лояльная аудитория, отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. По его мнению, основные покупатели электроники возрожденных торговых марок – те, кто пользовался ими раньше. Nokia конкурирует с новыми китайскими производителями и крупнейшими международными брендами (A-брендами), считает Кравченко.

Финская HMD Global, объявившая о перезапуске некогда самого популярного в мире телефонного бренда, в мае начала продавать в России перевыпущенный кнопочный Nokia 3310. Уже в сентябре она заняла 1-е место по продаже кнопочных телефонов в России. Получилось это благодаря удачному ремейку, говорил тогда гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Представители HMD Global не ответили на вопросы «Ведомостей».

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