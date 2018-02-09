Минюст США объявил о разоблачении группировки хакеров

Минюст называет Infraud ответственной за хищение более $530 млн в результате кибератак Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Минюст США предъявил обвинение 36 возможным участникам международной криминальной кибергруппировки Infraud. На сайте ведомства опубликован список обвиняемых и подробности дела. Минюст называет Infraud ответственной за хищение более $530 млн в результате кибератак.

Infraud организовала сеть каналов и автоматизированных сайтов по перепродаже украденных персональных, банковских и финансовых данных, вредоносного софта и прочего. Как говорится на сайте минюста, еще несколько лет назад у организации были доступы к 750 000 счетов банка HSBC, к аккаунтам PayPal и кредитным картам.

Из числа обвиняемых, по данным минюста, уже задержаны 13 человек – из США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косова и Сербии. По сообщению тайской газеты Bangkok Post, неделю назад в Таиланде был задержан и руководитель группировки – россиянин Сергей Медведев.

Медведев некоторое время считался убитым, писала Bangkok Post, но его вычислили в Бангкоке по запросу ФБР. Теперь его экстрадируют в США, пишет ТАСС со ссылкой на тайскую полицию. «Медведев - глава преступной организации, деятельность которой затронула мировую экономику и общество в целом», - приводит информагентство слова следователя по этому делу Натхапона Ратанамонгколсака.

Согласно материалам обвинения, Infraud действовала в соответствии со строгой иерархией. Медведев в группировке был на второй позиции после гражданина Украины Святослава Бондаренко. Бондаренко и Медведев основали Infraud в 2010 г. В 2015 г. Бондаренко пропал, после чего Медведев занял его место, говорится в материалах минюста. Медведев вел незаконную торговлю в интернете, используя в том числе биткойны, утверждал источник Bangkok Post. По его словам, у Медведева обнаружили 100 000 биткойнов при задержании. В списке минюста среди участников сообщества есть еще один обвиняемый из России – Андрей Новак, в Infraud он занимался перепродажей данных кредитных карт.

По состоянию на март, заявлено в сообщении минюста, в нелегальной торговле Infraud участвовали почти 11 000 пользователей. Администраторы высшего звена в Infraud контролировали исполнение внутренних правил, исполнение назначенных на нелегальном рынке сделок и качество украденного товара. Среди участников группировки были избранные члены, которым руководство преступной сети предлагало специальное депонирование для операций в электронной валюте и рекламу среди других участников киберпреступной группировки.