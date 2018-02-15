Instagram по требованию суда удалил фотографии и видео о личной жизни Дерипаски

Дерипаска подал иск к Вашукевич и ее знакомому Александру Кириллову 9 февраля Максим Стулов / Ведомости

Сервис Instagram поздно ночью с 14 на 15 февраля удалил два поста модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которые были внесены в реестр запрещенной информации, убедились «Ведомости». Всего по требованию Олега Дерипаски Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил внести в реестр 14 постов Рыбки в Instagram, но большую часть из них модель удалила сама несколько дней назад. Определение суда о соответствующих обеспечительных мерах было принято вечером 9 февраля, у Instagram по закону было три рабочих дня, то есть до вечера 14 февраля, чтобы удалить посты. В противном случае доступ к этим постам в России блокировался. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета могла остаться без доступа ко всему Instagram.

«Ведомости» направили запрос в Instagram, ответ пока не получен.

Дерипаска подал иск к Вашукевич и ее знакомому Александру Кириллову 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.

Фотографии с Дерипаской Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же вышли ее ролики на YouTube об отношениях с Дерипаской.

Иск бизнесмен подал после того, как политик Алексей Навальный опубликовал расследование: рассмотрев посты Вашукевич и почитав ее книгу, он сделал вывод, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы отдыхал на яхте бизнесмена в Норвегии, что сомнительно с точки зрения антикоррупционного законодательства. По данным Фонда борьбы с коррупцией, с ними там было несколько моделей, в том числе Вашукевич. На яхте бизнесмен якобы обсуждал с Приходько отношения России и США.

По заявлению Дерипаски суд тут же принял обеспечительные меры, и посты Рыбки в Instagram, а также пять ее роликов о бизнесмене на YouTube были внесены в реестр запрещенной информации. Также в реестр были внесены страницы на сайте Навального, где было размещено расследование и сопровождающий видеоролик, соответствующие ролики Навального на его канале на YouTube, а также публикации об этом скандале в нескольких российских СМИ. Российский суд впервые принял обеспечительные меры такого рода против СМИ.

Все СМИ удалили материалы, попавшие в реестр, сообщил 14 февраля Роскомнадзор. Навальный это делать отказался и подал в суд на Роскомнадзор, оспаривая законность решения о признании расследования запрещенной информацией. Также на YouTube к 12:30 мск 15 февраля оставались доступны ролики Рыбки о Дерипаске, попавшие в реестр, убедились «Ведомости».

Это означает, что сайт Навального и YouTube теперь в любой момент могут попасть под блокировку в России.

Роскомнадзор, как правило, осторожно подходит к блокировке крупнейших интернет-сервисов – таких, как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. Иногда ведомство месяцами добивалось добровольного удаления спорных страниц.

Представитель Роскомнадзора подтвердил, что посты Instagram, попавшие в реестр, удалены самим сервисом, а также – что срок, когда YouTube и Навальный должны были удалить запрещенные материалы, истек. Комментировать перспективы блокировки YouTube и сайта Навального он категорически отказался.

Роскомнадзор находится в постоянном контакте с Google (управляет YouTube) по исполнению обеспечительных мер и рассчитывает, что сервис исполнит требование суда, знает человек, близкий к ведомству.

Представитель Google от комментариев отказался.

Редакция ожидает комментария Алексея Навального.