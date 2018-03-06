Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4521 от 06.03.2018 под заголовком: Осторожно: ICO

Как инвесторы выявляют мошеннические ICO

Без единых стандартов и регулирования инвесторам приходится полагаться на опыт
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала массово запрашивать информацию у блокчейн-компаний и консультантов, которые проводили ICO (initial coin offering – выпуск внутренней криптовалюты блокчейн-проекта и продажа их инвесторам), сообщила 28 февраля The Wall Street Journal. Регулятор заподозрил их в нарушении законодательства о ценных бумагах. Особое внимание привлекают ICO, которые продали еще не выпущенные токены, поскольку блокчейн, на котором они будут основаны, пока не разработан.

Опасения понятны. По данным Tokendata, «умерло» чуть меньше половины прошедших в прошлом году ICO. Одним из самых явных плюсов ICO считается как раз простота привлечения денег. Ее же можно счесть и минусом, поскольку она существенно понижает порог выхода проекта на рынок. В России правила защиты инвесторов пока что прорабатываются, инвесторам приходится действовать на свой страх и риск и самостоятельно выявлять мусорные ICO, которые могут быть как недостаточно проработанными, так и вовсе мошенническими. На жаргоне они называются «скам» (scam – афера), и у них, по опыту инвесторов, есть несколько отличительных признаков.

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