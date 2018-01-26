ЦБ запретит привлекать на ICO больше 200 млн рублей

На краудфандинг в России могут наложить ограничения Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Россияне, не являющиеся квалифицированными инвесторами, не смогут купить токены одной компании больше чем на 50 000 руб. в год. Такое ограничение содержится в проекте закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», опубликованном на сайте Центробанка.

Токены компании выпускают при привлечении инвестиций через ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение криптовалют).

Законопроект также предлагает ограничить сумму покупки токенов неквалифицированными инвесторами 500 000 руб. в год. При этом сумма инвестиций, привлеченных за год одним лицом на российских площадках, где торгуются токены (в документе они называются инвестиционными платформами), не может превышать 200 млн руб.

Предполагается, что контролировать инвестиционные платформы будет Центробанк. Он будет включать их в специальный реестр, перед ним должны будут отчитываться организаторы торговых площадок. По замыслу разработчиков такие площадки должны быть российскими юридическими лицами с капиталом не менее 5 млн руб. Технические средства, на которых работают инвестиционные платформы, должны размещаться в России, следует из законопроекта.

В своей рекламе такие площадки должны уточнять, что сделанные на них инвестиции высокорискованны и могут привести к потере вложенных средств. Такая норма также содержится в законопроекте о краудфандинге.

Определить законодательный статус криптовалют, распределенных реестров (технология блокчейн), а также ICO президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в октябре 2017 г. Срок исполнения поручений – 1 июля этого года.

Лимит в 50 000 руб. на покупку токенов неквалифицированными инвесторами предусмотрен и другим законопроектом – «О цифровых финансовых активах». 90% всех ICO сейчас являются мошенническими, объяснял ранее «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. По его мнению, чтобы разбираться и участвовать в торговле токенами, люди должны иметь определенную квалификацию.

При этом Минфин считает, что менять на рубли, иностранную валюту и другое имущество можно только токены, привлеченные в ходе ICO под конкурентный проект. Это следует из сообщений ведомства и Центробанна.

Старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко считает ограничения, предусмотренные законопроектом о краудфандинге, разумными. 90% инвестиций, сделанных в ходе такого сбора средств, убыточны, отмечает он. И делают их, как правило, не квалифицированные инвесторы, руководствующиеся не расчетами и знанием рынка, а обычные люди, которым понравился продукт, рассуждает он. Планка в 200 млн руб. вполне достаточна, также считает Постоленко. Подавляющее большинство российских стартапов на первом этапе фондирования вписываются в этот лимит, утверждает он.

Управляющий партнер Runa Capital Дмитрий Чихачев также считает разработку закона о краудфандинге прогрессивным шагом. По его мнению, важно то, что государство не запретило привлечение средств через ICO в принципе, а лишь установило лимиты. Насколько они оправданны, можно будет сказать только после того, как закон начнет применяться, считает Чихачев. Так или иначе, закон, возможно, поможет снизить уровень ущерба от злоупотреблений и мошенничества при проведении краудфандинга через ICO, надеется он.