«Роскомнадзор» готов блокировать Telegram

Мессенджер не может и не хочет передавать ФСБ ключи шифрования переписки

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Основатель мессенджера Павел Дуров разбросал ключи от Telegram по всему миру Максим Стулов / Ведомости

Верховный суд во вторник признал законным приказ ФСБ, на основании которого служба требует ключи шифрования переписки в Telegram. Оглашена пока только резолютивная часть решения.

Telegram Messenger доказывал, что приказ издан не уполномоченным на то органом: устанавливать порядок взаимодействия организаторов распространения информации в интернете с госорганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, – прерогатива правительства. Кроме того, документ устанавливает внесудебную процедуру получения сведений, составляющих тайну переписки. То есть вступает в противоречие с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и законом об оперативно-розыскной деятельности, где сказано: контроль за перепиской граждан возможен лишь при производстве по уголовным делам о преступлениях не менее чем средней тяжести и на основании решения суда.

Ничего подобного, возражала ФСБ: правительство определяет порядок взаимодействия распространителей информации со спецслужбами, но за порядок передачи кодов шифрования отвечает исключительно ФСБ. А обязанность распространителей информации предоставить ключи для шифрования переписки не отменяет обязанность спецслужбы соблюдать установленные законом порядок и условия доступа к охраняемой информации – а следовательно, спорная норма не противоречит УПК.

По сути, они говорят: «Дайте нам доступ к кодам, а мы будем ими пользоваться только по разрешению суда», рассуждает юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, хотя «хорошо известно (и ЕСПЧ это подтвердил), что проконтролировать, насколько добросовестно ФСБ исполняет обещание, практически невозможно».

Просьба невыполнима?

Требования ФСБ нереализуемы технически, писал в октябре основатель Telegram Павел Дуров. Передать ключи дешифрования переписки пользователей технически невозможно из-за устройства Telegram, объясняет юрист «Агоры» (представляет Telegram в судах) Дамир Гайнутдинов. Ключи шифрования секретных чатов генерируются на устройствах конкретных пользователей, причем регулярно обновляются. Переписка в обычных чатах хранится на серверах компании, но предоставить доступ ко всему содержимому даже одного чата невозможно: ключи также обновляются и переписка хранится на разных серверах, расположенных в разных юрисдикциях, объясняет юрист: «Проще всего хранить тот секрет, которого ты не знаешь».

Ключи шифрования обычных чатов разделены на части и никогда не хранятся в одной-единственной юрисдикции, говорится в документации Telegram, поэтому лишь несколько судебных решений из разных юрисдикций способны принудить мессенджер предоставить какие-либо данные.

Схожая система в мессенджере Viber, объясняет его представитель: все переписки и звонки защищены сквозным шифрованием, ключи от которого хранятся лишь на устройствах собеседников.

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