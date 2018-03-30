Пользователи iPhone смогут отключать функцию замедления устройства

Замедление позволяет избежать внезапного прекращения работы устройства, но некоторые приложения из-за этого запускаются дольше, чем обычно Евгений Разумный / Ведомости

С 30 марта для пользователей iPhone доступно обновление iOS 11.3, которое позволяет отключить функцию автоматического замедления работы устройства. «Это бесплатное обновление программного обеспечения также дает пользователям еще больше информации о состоянии аккумулятора и производительности iPhone», — говорится в сообщении Apple.

Автоматическое замедление работы iPhone предназначено для того, чтобы предотвратить неожиданную разрядку аккумулятора и выключение смартфона, отмечается в сообщении. «Теперь пользователи могут включать и отключать эту функцию», — сообщили в Apple.

Проверить, включена ли функция замедления устройства или нет, пользователи iPhone смогут в разделе «Настройки». Там же появятся сведения о необходимости сервисного обслуживания аккумулятора. Обновление можно установить на iPhone 6 и более поздние смартфоны Apple.

Функцию, замедляющую работу старых iPhone во время пиковых нагрузок, Apple разработала около года назад для версии iOS 10.2.1. Как объяснили в Apple, замедление необходимо для того, чтобы продлить работу устройств. Со временем способность аккумуляторов держать заряд снижается, и это может приводить к неожиданным отключениям iPhone. Замедление позволяет избежать внезапного прекращения работы устройства, но некоторые приложения из-за этого запускаются дольше, чем обычно.

Функция действует на смартфонах iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE и iPhone 7. В будущем компания планировала распространить ее на все свои устройства. Однако инициатива Apple вызвала критику со стороны пользователей, которые обвинили производителя в «бесчестном, аморальном и неэтичном» нарушении прав потребителей. Против компании были поданы иски по всему миру. Владельцы iPhone считают, что Apple, замедляя работу старых смартфонов, пыталась заставить пользователей покупать более новые модели.

После критики компания извинилась перед пользователями и заверила, что никогда не делала и не будет делать ничего для того, чтобы намеренно сократить срок службы устройств. «Нашей целью всегда было создание продуктов, которые будут нравиться клиентам, и это включает и продление срока службы iPhone», — заявили в Apple.

Помимо изменений, касающихся работы аккумулятора, масштабное обновление iOS 11.3 включает новые функции дополненной реальности, новые Animoji, функцию Health Records (для пользователей в США) и другое.

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