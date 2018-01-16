Российский суд получил первые иски к Apple о замедлении iPhone

О том, что после обновления операционной системы iOS iPhone начинают работать медленнее, стало известно в конце декабря 2017 г. Андрей Гордеев / Ведомости

В российские суды начали поступать иски к корпорации Apple по поводу намеренного замедления работы iPhone. Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила «Ведомостям», что сегодня поступило уже два иска к ООО «Эппл Рус».

В первом иске гражданин Ключников А.С. требует компенсации морального вреда на сумму 777 777 руб. и безвозмездной замены аккумулятора смартфона. Второй иск поступил от Карпова М.С., но сумма требований значительно скромнее – 55 000 руб. Вдобавок Карпов требует безвозмездно устранить недостатки устройства, рассказывает Дзюрко.

Однако суммы требований могут возрасти.

О том, что после обновления операционной системы iOS iPhone начинают работать медленнее, стало известно в конце декабря 2017 г. технологическому ресурсу TechCrunch. «Ведомостям» пресс-офис Apple сообщил, что функция снижения производительности процессора появилась на iPhone 6, 6s и iPhone SE в 2016 г. Появится она и на других устройствах. Опция, как объясняла компания, должна продлить срок службы iPhone. Со временем способность литий-ионных батарей держать заряд и обеспечивать работу на холоде уменьшается, а снижение тактовой частоты процессора (функция активируется во время пиковых нагрузок на него) не дает устройству самопроизвольно отключаться.

Сейчас подано семь исков к Apple, но подтверждено принятие лишь одного, рассказывает партнер юрфирмы Lex Borealis Дмитрий Пономаренко. Фамилий истцов и конкретных сумм исков он не называет. По словам Пономаренко, всего будет около 10 исков, и они требуют компенсации на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Окончательно весь пакет исков будет подан к концу недели, обещает Пономаренко. По его словам, каждый иск требует компенсации морального ущерба и включает еще одно требование: либо устранить недостатки товара (их большинство), либо снизить цену продажи.

По данным партнера нескольких производителей электроники, iPhone — второй по популярности бренд смартфонов в России после Samsung. За 11 месяцев 2017 г. на аппараты Apple пришлось почти 13% продаж смартфонов в штуках — в России было продано чуть менее 3,3 млн iPhone. По состоянию на ноябрь 2017 г., самым продаваемым смартфоном Apple (и самым продаваемым смартфоном в России) был iPhone SE 32 Гб. На 2-м месте среди аппаратов Apple — iPhone 6. iPhone 6s 32 U,— на 8-м месте по продажам среди смартфонов Apple.

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