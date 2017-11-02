Лица очереди за iPhone X

Дмитрий Новожилов / Ведомости

В первый день предзаказа на iPhone Х в России часть российских продавцов были вынуждены закрыть его уже к середине дня: отложенные для предзаказа аппараты попросту закончились. Дело не только в том, что iPhone X мало, но и в том, что спрос на него выше, чем на предыдущие модели. Так считают представители опрошенных «Ведомостями» ритейлеров

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