Лица очереди за iPhone X
Продажи нового смартфона начнутся только 3 ноября, но некоторые готовы стоять всю ночь
У магазина re:Store на Тверской улице выстроилась очередь из желающих купить новый iPhone X
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Люди в очереди записываются в список
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К четвергу, 2 ноября, в списке уже около 300 человек
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В очереди остались те, кто оказался в числе первых 60 номеров
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Некоторые начали занимать очередь за три дня до официального старта продаж
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Каждый занимает свое время как может: кто-то, например, играет в шахматы
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Представитель re:Store Людмила Семушина сказала «РИА Новости», что это первый раз, когда толпа собирается за такой срок
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Обычно за сутки очередь составляет порядка 50 человек
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Ожидающие в очереди
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Несколько десятков человек намерены ждать до утра 3 ноября, они принесли с собой стулья, термосы, пледы
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Россия впервые вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи iPhone начинаются одновременно с США. iPhone X с памятью 64 Гб стоит 79 990 руб., с памятью 256 Гб - 91 990 руб.
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В первый день предзаказа на iPhone Х в России часть российских продавцов были вынуждены закрыть его уже к середине дня: отложенные для предзаказа аппараты попросту закончились. Дело не только в том, что iPhone X мало, но и в том, что спрос на него выше, чем на предыдущие модели. Так считают представители опрошенных «Ведомостями» ритейлеров
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Люди сидят не близко друг другу, из-за этого очередь по Тверской растянулась
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За час, пока снимал фотограф, к магазину на Тверской пришло еще несколько десятков человек
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Перекличка списка будущих покупателей
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Очередь на Тверской улице
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Продажи iPhone X начнутся 3 ноября в 8.00 мск
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