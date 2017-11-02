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Лица очереди за iPhone X

Продажи нового смартфона начнутся только 3 ноября, но некоторые готовы стоять всю ночь
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komandir
13:32 02.11.2017
По фото это студенты. Пятерку сверху накинул и всем хорошо. Я помню в Ньй-Йорке был и был ажиотаж со 2 айпадом. Тоже приехал с утра в магазин. А там уже китайцы сидят также на стульчиках. Как понял от продавцов приходя туда каждое утро. Накидывали толи по 50 толи 100 баксов и продавали в магазичиках на тайм сквер.
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