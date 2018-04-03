Передача ключей шифрования Telegram должна произойти через суд

Роскомнадзор обязал Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи дешифровки, пригрозив в противном случае потребовать в суде блокировки мессенджера Евгений Разумный / Ведомости

Процедура передачи ключей для расшифровки переписки в мессенджерах пока описана в законодательстве лишь в очень общем виде, сообщил журналистам министр связи Николай Никифоров. Поэтому и возникает «вот такая серая зона, в том числе выплескивающаяся на площадки тех или иных судов», сказал он, отвечая на вопрос о заявлении Telegram о технической невозможности передачи ключей шифрования.

Поэтому, считает министр, модель конкретного правоприменения нормативных актов в области регулирования мессенджеров должна быть отработана в том числе в результате отдельных судебных рассмотрений.

Верховный суд 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ, утверждающего порядок предоставления данных для декодирования сообщений пользователей. В тот же день Роскомнадзор обязал Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи дешифровки, пригрозив в противном случае потребовать в суде блокировки мессенджера. Этот срок истекает завтра, 4 апреля. Вчера, 2 апреля, Telegram направил в Роскомнадзор ответ на уведомление. В нем мессенджер объяснил, что передать ключи технически невозможно.

В России возможна блокировка любых ресурсов, которые не выполняют законодательство, сказал Никифоров. Но сделать вывод о неисполнении законодательства можно будет только после всей цепочки судебных разбирательств, считает министр. Если в результате судебного разбирательства Минсвязи или ФСБ увидят, что действующие нормативные акты не работают, то они будут скорректированы, заверил он.

В то же время история с Telegram «излишне подсвечена информационным прожектором» в связи с повышенным вниманием со стороны социальных сетей и СМИ, отметил Никифоров. В отличие от других популярных мессенджеров – WhatsApp, Viber и Facebook – Telegram хотя бы находится в реестре распространителей информации, напомнил министр. Это значит, что к мессенджерам вне реестра вопросов «гораздо больше» и больше проблем с ними.

Кого блокирует Роскомнадзор