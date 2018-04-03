Telegram обогнал конкурентов по темпам роста упоминаемости в соцсетях

Павел Дуров писал, что в России у Telegram около 10 млн пользователей. В марте этот показатель практически достиг 15 млн, согласно Combot Евгений Разумный / Ведомости

Telegram за последние полгода оказался единственным мессенджером, чья доля по числу упоминаний в российских соцсетях выросла: с 13% в сентябре 2017 г. до 23% в марте 2018 г.

За год Telegram был упомянут в 18,6 млн сообщений, подсчитала компания Brand Analytics. Лидер по числу упоминаний в соцсетях по-прежнему Viber — 32%, но в сентябре его доля была немного выше — 34%. Доля WhatsApp, который занимает второе место, также немного уменьшилась — с 31% до 29%.

По числу упоминаний в соцсетях растут все мессенджеры: за полгода на 57%, следует из данных Brand Analytics. Помогло государство. Внимание пользователей привлекала тема блокировки мессенджеров, говорит представитель компании.

Но упоминаемость Telegram растет быстрее конкурентов не только из-за угрозы блокировки в России, отмечает представитель Brand Analytics. Мессенджер все более популярен как медийная платформа, говорит он: число ссылок на Telegram выросло за 2017 г. в 10 раз, более 1,5 млн ссылок в месяц, подсчитали аналитики. По влиятельности и оперативности Telegram сравним с топовыми СМИ, анонимность каналов уже не главный фактор успеха, говорит представитель Brand Analytics.

Кроме того, в октябре 2017 г. в Telegram стал доступен русский язык, что подстегнуло рост российской аудитории, замечает он. В сентябре 2017 г. Павел Дуров писал, что в России у Telegram около 10 млн пользователей. В марте их число достигло почти 15 млн, подсчитал сервис для комьюнити-менеджмента Combot.

Последние полгода Telegram находился в центре внимания из-за противостояния с российскими властями. ФСБ требует от него ключи для дешифровки переписки пользователей. Завтра, 4 апреля, истекает срок передачи этих ключей, в случае отказа мессенджеру грозит блокировка. Вчера, 2 апреля, Telegram направил в Роскомнадзор письмо, в котором объяснил, что технически не может передать ключи.