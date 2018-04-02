Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности передать ФСБ ключи дешифровки

Предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей технически невозможно, заверяет Telegram Евгений Разумный / Ведомости

Telegram сообщил Роскомнадзору, что предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей технически невозможно, рассказал руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн: 15 дней. Они истекают 4 апреля, т. е. послезавтра. Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы», – написал Чиков в своем Telegram-канале.

В опубликованном Чиковым ответе мессенджера на уведомление Роскомнадзора отмечается, что Telegram предоставляет пользователям возможность использовать два вида обмена сообщениями – «облачные чаты» и «секретные чаты». «Сообщения, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей "облачных чатов" хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте», – объясняет мессенджер.

Создание «секретных чатов» начинается с генерации авторизационного ключа, при этом используется «асимметричное шифрование и алгоритм Диффии – Хеллмана», при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи», объясняет Telegram.

«Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», – резюмирует компания в ответе Роскомнадзору.

Верховный суд 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ, утверждающего порядок предоставления данных для декодирования сообщений пользователей. В тот же день Роскомнадзор обязал Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи дешифровки, пригрозив в противном случае потребовать в суде блокировки мессенджера.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», – отреагировал на предписание Роскомнадзора основатель мессенджера Павел Дуров.