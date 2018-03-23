Аудитория Telegram достигла 200 млн человек
Команда мессенджера сравнивает его с шестой по населению страной в мире
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Команда мессенджера не использует рекламу для продвижения, поэтому вся аудитория собрана по приглашениям уже действующих пользователей, заявляется в сообщении Telegram
Dado Ruvic / Reuters
Если бы пользователи Telegram были страной, она была бы шестой в мире по населению: месячная аудитория мессенджера в феврале составила 200 млн человек, говорится в сообщении на сайте Telegram. Больше только население Китая, Индии, США, Индонезии и Бразилии, подтверждает отчет ООН о населении мира в 2017 г.
Аудитория соответствует прогнозу команды Telegram на I квартал 2018 г. из white paper мессенджера. Этот документ появился в январе 2018 г., когда стали проясняться планы основателя мессенджера Павла Дурова о создании блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой. По нему, в октябре 2017 г. у Telegram было 170 млн пользователей.
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