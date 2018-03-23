Аудитория Telegram достигла 200 млн человек

Команда мессенджера сравнивает его с шестой по населению страной в мире

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Команда мессенджера не использует рекламу для продвижения, поэтому вся аудитория собрана по приглашениям уже действующих пользователей, заявляется в сообщении Telegram Dado Ruvic / Reuters

Если бы пользователи Telegram были страной, она была бы шестой в мире по населению: месячная аудитория мессенджера в феврале составила 200 млн человек, говорится в сообщении на сайте Telegram. Больше только население Китая, Индии, США, Индонезии и Бразилии, подтверждает отчет ООН о населении мира в 2017 г.

Аудитория соответствует прогнозу команды Telegram на I квартал 2018 г. из white paper мессенджера. Этот документ появился в январе 2018 г., когда стали проясняться планы основателя мессенджера Павла Дурова о создании блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой. По нему, в октябре 2017 г. у Telegram было 170 млн пользователей.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}