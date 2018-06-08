Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается в бизнес

М.Стулов / Ведомости

На этой неделе Николай Никифоров зарегистрировал в татарстанском городе Иннополис две компании – «Дигинавис» и «Развитие Иннополиса». Записи об этом внесены в базу «СПАРК-Интерфакс». Из них следует, что Никифоров — гендиректор и единственный акционер этих компаний. «Дигинавис», как следует из карточки в СПАРК, занимается разработкой программного обеспечения, а «Развитие Иннополиса» – оказанием финансовых услуг.

Создание двух технологических компаний Никифоров подтвердил «Интерфаксу». Идет формирование команд в эти компании, они будут работать над реализацией примерно десятка технологических проектов, цитирует агентство бывшего министра. «Они могут быть разные – искусственный интеллект, робототехника, блокчейн – все что, связано с цифровой экономикой и может даже шире», – описал Никифоров круг своих интересов. По его словам, речь идет о сквозных технологиях, например, объединении робототехники с искусственным интеллектом или биотехнологий с большими данными. Инвестиций в новых компании пока нет, а сам Никифоров пока является их единственным владельцем, передает «Интерфакс» слова бывшего министра.

Никифоров возглавил Минкомсвязь в мае 2012 г. в возрасте 30 лет. Он стал самым молодым министром в том составе правительства. До этого он в течение двух лет занимал пост министра информатизации Татарстана. Карьере чиновника Никифорова предшествовал опыт в бизнесе. В 17 лет он открыл интернет-портал e-kazan.ru («Казанский портал»), рассказывал он в интервью журналу «Секрет Фирмы» в 2005 г. Первоначально сайт содержал, в основном, информационно-развлекательный контент — новости, телефонный справочник, городская афиша, курсы валют, но впоследствии компания стала предоставлять услуги по разработке ИТ-систем для других предприятий, в том числе и за рубежом.

Никифорову и президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову принадлежит идея строительства в 40 км от Казани первого в России ИТ-города Иннополис. Никифоров лично регистрировал домены с упоминанием Иннополиса в апреле 2015 г. например Innopolis.capital, Innopolis.fitness, Innopolis.pub, Иннополис.москва, Innopolis.villas (данные WhoIs), писал журнал РБК в мае 2017 г. Никифоров подтверждал эту информацию в разговоре с изданием.

Занимается ИТ-бизнесом и супруга Никифорова Светлана. В 2011 г. она основала бизнес-акселератор «Стартобаза», который поддерживает и финансирует ИТ-стартапы с российскими корнями.

Чем займется Никифоров после ухода из министерства — пока не известно. RNS со ссылкой на знакомого Никифорова сообщал, что он может возглавить радиоэлектронный кластер «Ростеха». В госкорпорации отказались комментировать этот вопрос.

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