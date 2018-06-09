Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4585 от 09.06.2018 под заголовком: «Маша и Медведь» сели в такси

«Яндекс.Такси» запустил рекламную кампанию с «Машей и Медведем»

Чтобы рассказать доступным детям языком о правилах безопасности на дорогах
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Студия «Анимаккорд», выпускающая мультсериал «Маша и Медведь», и сервис «Яндекс.Такси» запустили совместный образовательный проект. «Яндекс.Такси» выпустил рекламный ролик с изображением героев мультфильма. По сюжету Маша собирается поехать в город к подруге, выбегает из дома и садится в обшарпанный «уазик» «Скорой помощи», замаскированный под такси, но Медведь пересаживает Машу в машину «Яндекс.Такси» в детское кресло и пристегивает, давая понять, что это ради ее безопасности. Длительность ролика – 30 секунд, он был размещен на YouTube 31 мая, его уже посмотрели почти 2 млн человек.

Представитель «Яндекс.Такси» уточнил: компания запускает с «Машей и Медведем» целый образовательный проект – партнеры выпустят анимационные ролики, серии постов в социальных сетях, баннеры и специальные разделы на сайте мультсериала. Цель проекта – рассказать доступным детям языком о правилах безопасности на дорогах. «Яндекс.Такси» пообещал забрендировать более 200 автомобилей изображениями «Маши и Медведя» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге для рекламной поддержки проекта.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике