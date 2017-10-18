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Екатерина Брызгалова|Алина Дидковская
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Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: ВГТРК повторит путь Walt Disney

ВГТРК и «Ростелеком» откроют магазины игрушек из российских мультфильмов

Сейчас в десятке самых продаваемых из российских только «Маша и Медведь»

Входящая в холдинг ВГТРК (58,7%, еще 41,3% у «Ростелекома») телекомпания «Цифровое телевидение» откроет сеть магазинов с игрушками «Мульт» (так же называется и телеканал), рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора компании Сергей Кошляков. Там будут продаваться игрушки с персонажами только российских мультфильмов: «Смешарики, «Фиксики», «Барбоскины», «Маша и Медведь», мультфильмы «Союзмультфильма» и др. Подобный проект есть у американской киностудии The Walt Disney Co: первый магазин Disney Store открылся 30 лет назад в США, сейчас их около 350 по всему миру. В России первый Disney Store откроется осенью 2017 г.

Лицензионные отчисления российским брендам в 2016 г. составили 1,4 млрд руб., отмечает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Такая продукция российских производителей пользуется стабильным спросом, но в лидерах продаж импортная, говорит представитель «Детского мира» Надежда Киселева.

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