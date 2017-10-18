ВГТРК и «Ростелеком» откроют магазины игрушек из российских мультфильмов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Входящая в холдинг ВГТРК (58,7%, еще 41,3% у «Ростелекома») телекомпания «Цифровое телевидение» откроет сеть магазинов с игрушками «Мульт» (так же называется и телеканал), рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора компании Сергей Кошляков. Там будут продаваться игрушки с персонажами только российских мультфильмов: «Смешарики, «Фиксики», «Барбоскины», «Маша и Медведь», мультфильмы «Союзмультфильма» и др. Подобный проект есть у американской киностудии The Walt Disney Co: первый магазин Disney Store открылся 30 лет назад в США, сейчас их около 350 по всему миру. В России первый Disney Store откроется осенью 2017 г.
Лицензионные отчисления российским брендам в 2016 г. составили 1,4 млрд руб., отмечает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Такая продукция российских производителей пользуется стабильным спросом, но в лидерах продаж импортная, говорит представитель «Детского мира» Надежда Киселева.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}