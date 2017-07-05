Создатели «Смешариков» и CCTV снимут первый совместный российско-китайский мультсериал

Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Китайские «Смешарики»

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Кролик Крош из нового мультсериала – один из основных персонажей «Смешариков» Студия Анимации «Петербург»

Группа компаний «Рики» (известна как создатель мультфильма «Смешарики») и китайская госкомпания CCTV вместе создадут мультсериал «Крош и Панда», меморандум об этом подписали генеральный продюсер «Рики» Илья Попов и председатель CCTV Animation («дочка» CCTV) Сюэ Цзицзюнь 4 июля в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. ССTV Animation часто выступает местным партнером в совместных международных анимационных проектах. Эта студия совместно с наследниками чешского аниматора Жденека Милера год назад создала мультфильм «Кротик и Панда».