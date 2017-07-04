Disney осенью откроет в России магазин игрушек

Всего до конца года заработают шесть магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

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У лицензионных товаров хорошая реклама – дети хотят именно популярных героев мультфильмов Michael Nagle / Getty Images

Первый магазин «Disney игрушки» откроется осенью 2017 г. в Москве, сообщили российское подразделение The Walt Disney Company и ее партнер Ideas4Retail. Последняя как раз и будет развивать проект в России. Соответствующее соглашение стороны подписали в конце июня, уточняется в их заявлении. Подобная модель будет реализована только в России, подчеркивается в сообщении: во всем мире The Walt Disney Company работает только через собственные розничные магазины Disney Store. Почему американская компания приняла такое решение, ее представитель не уточнил.