Disney осенью откроет в России магазин игрушек
Всего до конца года заработают шесть магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
- Алина Дидковская
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
У лицензионных товаров хорошая реклама – дети хотят именно популярных героев мультфильмов
Michael Nagle / Getty Images
Первый магазин «Disney игрушки» откроется осенью 2017 г. в Москве, сообщили российское подразделение The Walt Disney Company и ее партнер Ideas4Retail. Последняя как раз и будет развивать проект в России. Соответствующее соглашение стороны подписали в конце июня, уточняется в их заявлении. Подобная модель будет реализована только в России, подчеркивается в сообщении: во всем мире The Walt Disney Company работает только через собственные розничные магазины Disney Store. Почему американская компания приняла такое решение, ее представитель не уточнил.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}