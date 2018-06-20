Предприниматели занялись майнингом криптовалют в Калининграде

Андрей Гордеев / Ведомости

Предприниматель Андрей Миронович раньше продавал янтарь, который еще называют балтийским золотом. Но теперь он считает более прибыльным майнинг «цифрового золота», или биткойнов. Приехавший из Москвы Миронович и его деловой партнер недавно инвестировали $50 млн в создание ферм для майнинга биткойнов на двух старых заводах в Калининграде.

Отношение российского правительства к криптовалютам пока неоднозначно. Если вначале звучали призывы запретить их, то затем позиция смягчилась после встречи президента Владимира Путина с Виталиком Бутериным, создателем криптовалюты эфириум, в 2017 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Руководителя агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области Сергея Евстигнеева отсутствие четких регулирующих норм не беспокоит. «Что не запрещено, то разрешено, – говорит он. – Законов, касающихся майнинга криптовалют, сейчас нет, потому что это новый вид бизнеса».

Особая экономическая зона в Калининградской области была создана еще в 1996 г. Это было сделано, чтобы привлечь инвесторов различными привилегиями, например налоговыми льготами и беспошлинным ввозом некоторых товаров. С начала этого года правительство предоставило дополнительные налоговые льготы технологическим компаниям. Благодаря этому такие предприниматели, как Миронович, могут не платить налоги на прибыль и имущество первые шесть лет.

На старом советском заводе на севере города у Мироновича установлено 60 ферм для майнинга биткойнов и эфириума. Здание завода, не использовавшееся более 15 лет, находится в очень ветхом состоянии. Поэтому Миронович и его деловой партнер платят за его аренду всего 15 000 руб. в месяц.

В городе инвесторам показали два старых завода, и они решили арендовать оба. Им удается намайнить два биткойна в месяц, что по нынешнему курсу составляет около $13 200. Мироновича не беспокоит снижение курса биткойна, который с пика в почти $20 000 в декабре упал до чуть более $6000, так как у него есть и другие источники доходов.

«Калининград стал своего рода лабораторией, где мы можем тестировать новые инициативы и законы», – говорит Владимир Зарудный, генеральный директор государственной Корпорации развития Калининградской области.

Перевел Алексей Невельский