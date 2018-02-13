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Исландия может столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за майнинга биткойнов

Резко возросшее потребление электроэнергии в центрах майнинга биткойнов в Исландии может привести к нехватке электроэнергии во всех жилых домах в стране, рассказал BBC представитель исландской энергокомпании HS Orka Йоханн Снорри Сигурбергссон.

«То, что мы сейчас видим, – это, по-моему, практически экспоненциальный рост потребления [энергии] в центрах обработки данных», – считает он. По подсчетам Сигурбергссона, майнинг биткойнов в этом году потребует около 840 ГВт/ч электроэнергии для поддержания работы компьютеров дата-центров и систем охлаждения. В то же время на обеспечение всех домов в стране электричеством требуется 700 ГВт/ч ежегодно, приводит он данные. В Исландии проживает около 340 000 человек.

Он добавил, что получает много звонков от потенциальных инвесторов или компаний, желающих построить центры обработки данных в Исландии. Однако, уточнил Сигурбергссон, проектов так много, что если все они будут реализованы, то Исландии не хватит электроэнергии. В последние годы в стране появляется все больше дата-центров, многие из них построены компаниями, которые привлекает экологически чистая репутация страны. Практически 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых источников.

Майнинг криптовалюты в Исландии недавно получил импульс благодаря запуску проекта Moonlite – крупного дата-центра, который позволит манить криптовалюты, в том числе биткойны, отмечает BBC. Центр будет открыт в этом году, для начала ему понадобится 15 МВт электроэнергии, хотя ожидается, что в будущем потребности в электроэнергии возрастут.